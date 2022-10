Me siento identificado con Gattuso. Sí, es verdad que las comparaciones son odiosas porque él es campeón del mundo, ha jugado en los mejores equipos de Italia y entrena ahora a nuestro amado Valencia CF; pero Gattuso hace en los partidos lo mismo que hacía yo con mis amigos cuando salía de fiesta e intentaba ligar. Os explico qué era llegar a ser como Gattuso.

Mis amigos y yo no éramos los más guapos, listos ni ricos del mundo, pero cada uno tenía su encanto. Teníamos un grupete muy sano, joven y con mucha motivación que aspiraba a todo pero luego, siendo realistas, nos quedábamos siempre en nada. Le poníamos ganas y corazón, pero nos faltaban muchas cosas, justo como a este Valencia CF de Gattuso.

Al conjunto valencianista le pasa algo así, tiene un grupo joven, con ganas y con calidad pero, siempre se queda en nada porque la forma de afrontar los partidos cuando el equipo tiene el marcador a favor no es buena. Los futbolistas -salvo casos contados- desaparecen y tácticamente acaban siendo superados ante cualquier cambio de guión en el preciso instante en que se adelantan en el luminoso.

Es como cuando salías con tus amigos a la discoteca Woody, conseguías el primer objetivo que era adelantarte a otros chavales y atraer la atención de la persona que te gustaba. Es, en ese momento, cuando habías marcado el primer ‘gol’ y cuando tenías la difícil decisión de elegir entre dos opciones: arriesgar con una buena estrategia utilizando tus encantos de seducción para triunfar en la historia o ser conservador intentando que al final de la noche -y casi siempre por descarte- te diera el teléfono. Pues bien, Gattuso hizo lo segundo -igual que hacía yo-. Consiguió marcar primero con el mérito que conlleva pero, a partir de ahí, todo se vino abajo. Un patrón que se repite peligrosamente durante toda la temporada y donde ya no sé si es mental, físico o las dos cosas. Lo que está claro es que este Valencia no solo no afronta bien las segundas partes sino que, cuando se pone por delante en el marcador, no termina de carburar.

Porque tirar de pizarra y arriesgar con una buena táctica era clave en determinadas ocasiones, sobre todo, cuando no tenías nada que perder. La forma de conquistar, la forma de atraer era lo que hacía que triunfaras o no. Eso es lo que hizo Aguirre. Sin nada que perder y como si de un estratega bélico se tratara, consiguió maniobrar de tal forma con los cambios de Amath, Dani y Baba que empezó a tener más incidencia, llegada y oportunidades de igualar.

Si algo va mal, siempre puede empeorar. Fruto de ese dominio táctico y también de la fragilidad defensiva, llegó el segundo gol de un Kang In que hizo un muy buen partido. Al final te toca aplaudir a un jugador que demostró esa calidad que tanto ansiábamos en Mestalla pero que por errores de unos y otros acabó saliendo. Vamos, como cuando estabas intentando triunfar y aparecía su ex que, con todos los honores, te levantaba tu posible conquista a pesar de que en su momento no hizo las cosas del todo bien.

Volviendo a lo nuestro, siempre había momento para la autocrítica al día siguiente o incluso horas después, tal y como la ejerció el propio Gattuso asumiendo responsabilidades en sala de prensa que -en esta ocasión- creo que sí son suyas. Volvió a cometer errores con los cambios tal y como ocurriera en enfrentamientos anteriores, donde más pólvora no te garantiza que la mascletà salga mejor. A Gattuso le pasa como a mí, que me empeñaba en ponerme mucha más colonia y eso solo hacía que marear al personal. Justo lo mismo que lo que le ocurre al técnico italiano cuando se empeña en poner más y más delanteros cuando el equipo va por detrás en el marcador o necesita hacer un gol. Llega un punto en que se molestan entre sí y, lo peor de todo, no les llegan apenas balones para materializar ninguna ocasión porque el equipo está roto.

Reflexión aparte son las declaraciones de Gayà, en las que aseguraba que «no hemos aprendido la lección». Autocrítica importante de la misma forma que cuando salías con tus amigos, repetías patrones que hacían que volvieras a casa con un trozo de pizza en lugar de con una posible cita amorosa. Pero eso es algo que debatiremos en otra ocasión.

¿Tiene buen equipo Gattuso? ¿El banquillo le ofrece opciones?

Son preguntas que nos hacemos todos cada partido con la gestión de plantilla de Meriton, pero la realidad es que si no eres capaz de ganarle a Elche o RCD Mallorca en Mestalla con 42.000 almas alentando y con mejor plantilla inicial, es que no mereces estar en puestos de privilegio o con aspiraciones europeas. Nos guste o no es una realidad que hay que exigir y entender.

Gattuso es un gran técnico, un excelente motivador y un hombre respetado en la plantilla. No obstante debe corregir esas lecturas de partido para, en un futuro, poder mirar hacia arriba y no tener que mirar para abajo. Comete errores y la clave es identificarlos para acabar corrigiéndolos.

Y aunque el calendario no da tregua con FC Barcelona, Real Sociedad y Betis, este equipo necesita que Gattuso mueva ficha lo antes posible para que esta plantilla funcione los 90 minutos. Justo el tiempo que tardaba yo en darme cuenta de que me iba a ir a casa sin haber ligado una noche más.

Por cierto, hablando de casas, estoy encantado de volver a la mía. Gracias SUPERDEPORTE.