El talón de Aquiles

La dura derrota del Valencia CF, el pasado sábado, en Mestalla, ante el RCD Mallorca, deja un preocupante balance de dos empates y una derrota en los tres últimos partidos. 2 puntos de 9 posibles, ante rivales que, a priori, no superan, en calidad, a la plantilla valencianista. El equipo blanquinegro se adelanta en el marcador, pero no sentencia los encuentros. Además, los de Gennaro Gattuso han encajado 8 goles en los últimos cinco partidos, 7 de ellos, en las segundas partes.

Esos segundos 45 minutos de cada encuentro se están convirtiendo en el auténtico talón de Aquiles de un Valencia CF que sueña con Europa, pero que no acaba de despertar. ¿A qué se debe el bajón del conjunto blanquinegro en esas segundas partes?.

Con este tema de fondo, planteado en la encuesta de la semana, empezó, ayer, la sexta edición de A Balón Parado en Levante TV, un programa en el que, en esta ocasión, participaron los redactores del periódico Superdeporte, Iván Carsí, Pau Pardo y Rafa Esteve. Para el 50% de los participantes en esa encuesta, el tema físico está pasando factura a los jugadores del Valencia CF.

El otro 50%, en cambio, considera que el bajo rendimiento en las segundas partes hay que buscarlo en una explicación física, pero también táctica. En esa linea se manifestó Pau Pardo: «Es un poco un mix de todo. Dependiendo de los partidos ha habido diferentes causas. En el encuentro contra el Elche, la cuestión física fue muy alarmante. En el partido de este fin de semana, contra el Mallorca, la cuestión táctica también tuvo un peso muy importante». En la misma línea se manifestó Ivan Carsí, pero con matices: «El día del Elche es un bajón físico. El día del Sevilla es una cuestión mental; y contra el Mallorca fue un todo: físicamente no estuviste al nivel; mentalmente, vuelves a tener el fantasma del Pizjuán o el Elche; y ante la desesperación de no perder en casa, Gattuso desdibuja demasiado el equipo con sus decisiones». Rafa Esteve, en cambio, puso un factor más sobre la mesa: el nerviosismo de la plantilla. «Lo que no puede ser es que este equipo quiera llevar la iniciativa y que, según pasan los minutos, el balón empiece a quemar. No puede ser que el Mallorca, con un par de cambios, acabe llevándose el partido».

Unanimidad, también, entre los contertulios del programa, con respecto a una de las jugadas polémicas del partido: el penalti de Nico sobre Amath, que supuso el 1-1. «Para mí el contacto, si existe el contacto, es demasiado leve como para señalar penalti», sentenció Carsí.

El peso de Cavani

A Balón Parado también se hizo eco de la buena actuación del delantero uruguayo, Edinson Cavani, autor del gol valencianista (ya lleva cuatro), y un jugador que no para de crecer: «Está demostrando que va a ser una pieza muy importante en Mestalla. Mientras esté Cavani en el campo, el Valencia no va a dejar de pelear a la hora de ir a por los partidos», comentaba Rafa Esteve. «Es un futbolista que siempre ha destacado por su garra, entrega, nobleza y humildad. Es un obrero del gol y lo está demostrando en el Valencia», añadió Pau Pardo. «De lo mejor del Valencia, sobre todo, en las últimas dos semanas, Cavani», apuntó Iván Carsi.

De cara al próximo partido liguero, contra el FC Barcelona, el Valencia CF no podrá contar con uno de sus grandes pilares, el central Diakhaby, que se lesionó durante los primeros minutos del partido contra el Mallorca. Pese a ello, nadie descarta una posible victoria. Según Pau Pardo, «Es complicado ganarle al Barça, pero si el Valencia es fiel a su idea de juego, es posible».

El tercer triunfo consecutivo del Levante UD, el primero a las órdenes de Javi Calleja, marcó el tiempo dedicado al club de Orriols. «El pasado sábado se vio al mejor Levante de la temporada», aseguró, de forma contundente, Rafa Esteve, que destacó, también, el papel del nuevo entrenador. Según Esteve, Javi Calleja ha contribuido, en gran medida, a cambiar la mentalidad de un equipo que ya mira de frente a Primera División.