La estupidez en el entorno del Valencia y los ocho años de Meriton

¿A nadie le cansa que cada partido del Valencia sea una guerra asquerosa entre valencianistas? Porque de verdad que esto es insoportable, inaguantable, totalmente asqueroso y repulsivo. Me produce el mismo rechazo el tema "hoy no va la wi-fi" que el "ahora se alegrarán de que el Valencia pierda". No soporto ese incómodo silencio cuando hay victoria y ese hablar sin parar cuando hay derrota. Aquí nos conocemos todos. No somos más que un atajo de revanchistas a los que el club, el equipo, nos importa bien poco o nada; sólo es la excusa para todo lo demás. Y no distingo unos de otros, porque al final todos somos iguales. Un “somos iguales” que debería ser en clave valencianista, pero no. Es en clave revanchista. Aunque sí que hay una distinción, no se crean. Aquí, dependiendo de la forma de pensar de cada quien, hay valencianistas de primera y de segunda. Dependiendo de a quién se apoye o qué se crea. ¡Que el murciélago donde está es en el escudo, por el amor de Dios! Mamadores y todomalistas, en eso parece que nos hemos convertido. En los alienados integrantes de dos bandos simples, absurdos, insustanciales y hasta grotescos.

Y lo peor de todo es que se respira una sensación de comodidad, de que esto nos gusta. De que no ponemos demasiadas pegas a una guerra en la que, a falta de balas, lo que hay es bilis. Una sensación de que nadie piensa dar un paso atrás, en definitiva. Sé que la vida, gracias a Dios, no son sólo las redes sociales. Pero sí estamos en un mundo que ha cambiado, que se mueve de otra manera, y en el que dichas redes representan la vía de comunicación más inmediata y, en consecuencia, más importante. Y después de cada partido del Valencia se llenan de basura, procedente de unos y de otros. Y de odio, que es algo aún más doloroso y, al mismo tiempo, peligroso. Porque podría traer −por no decir que traerá con toda seguridad− consecuencias nefastas en el futuro. Y no, no queremos cambiar. No nos da la gana. Y eso resulta increíblemente frustrante porque el Valencia no puede ser eso. De ninguna de las maneras. Y digo todo esto en medio del “feliz” aniversario de la llegada de Meriton al club. Ocho años y dos días, que se dice pronto. Ocho años y dos días. La cifra suena a condena y ojalá fuera solo por lo de “y dos días”.

Peter Lim apareció cuando el club estaba muerto y bien muerto, al borde del KO absoluto. Apareció cuando Bankia no nos dejó ir a concurso −que era lo que procedía−, obligándonos así a la búsqueda desesperada de un inversor. El de Singapur no era la única opción, eso ya lo sabemos todos. Y también que entre los que quedaron fuera había joyas dignas del museo de los horrores. Pero de eso también nos hemos olvidado, porque ya no interesa. Y de que se amenazó a muchos valencianistas que pensaban diferente, provocando de esta manera un odio (de nuevo la misma palabra) en el entorno del club. Un odio que aún estamos pagando. Y sin embargo esto, además de doloroso, es muy sencillo. Y tiene un nombre: si el Valencia no es de los valencianos, además de por la actuación de Bankia, es porque no tuvimos la vergüenza torera de quedárnoslo, de impedir que se traficara con él, de comprar nosotros acciones en lugar de venderlas para gastarnos la pasta en unas pasajeras vacaciones de verano. No tuvimos, por no decir otra cosa, agallas. Y ahora lo estamos pagando.

Que Lim venda mañana. Perfecto. Pero lo hará a alguien que no seremos nosotros. Porque no quisimos, no pudimos y tampoco nos importó.