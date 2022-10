La pelea que no cesa

Asegura Quico que la pelea ha valido la pena y eso significa que, salvo giro radical, los 39 clubes de Primera y Segunda que no son el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic no irán a la huelga. Los avances de las últimas horas han desactivado un cierre patronal que no era ningún farol y con el que el fútbol español, por desgracia, ha vuelto a quedar en evidencia. Más allá del resto de los motivos detrás de la pugna y que van realmente más allá de la Superliga o de CVC, el enfrentamiento enconado entre la RFEF y LaLiga no lleva a ningún sitio y parece mentira ya no solo que perdure sino que desde el gobierno se le siga dando pábulo. La sombra de Florentino, al que hay que desearle una pronta recuperación médica porque lo cortés no quita lo valiente, llega a todos los rincones y es inconcebible que a estas alturas su voluntad pueda llegar tan lejos. A expensas de que este jueves en la Asamblea de clubes se dé luz verde a las modificaciones de última hora en el texto de la Ley del Deporte, ojalá se haya acabado el sainete.

Rapidez No son malos los seis millones de euros por la cláusula de rescisión de Emery, aunque escuchando a Roig es evidente que no es una cuestión de dinero. Entendiendo al mejor técnico de la historia grogueta, para el que desde luego la oferta era irrechazable (además por segundo año consecutivo), de lo que ha ocurrido en las últimas hora en el Villarreal hay que valorar la capacidad de reacción. Habiéndoles cogido la noticia con el pie tan cambiado, Setién aterrizó el lunes a las 21:30 en Manises, apenas unas horas después del comunicado oficial en el que se confirmaba una espantada del todo inesperada. Samuel Lino Ojalá el Valencia quisiese y pudiese hacerse con un jugador como él en propiedad. Sin embargo, suficiente tal y como están las cosas con que la gran revelación de lo que va de temporada en Mestalla mantenga el nivel y sea tan honesto como demostró ayer al asegurar que, al menos de momento, su corazón está aquí. Fijo para Gattuso, su papel va a ser clave de aquí a lo que queda antes del parón del Mundial.