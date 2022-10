Cavani y Villa, líderes dentro y fuera del campo

Los líderes no lo son solo por su calidad, sino por un aura especial que les acompaña dentro y fuera del campo. Hay incluso futbolistas, fuera de serie, que ni tan siquiera son capaces de ser por carácter los ‘jefes’ del equipo en las buenas y en las malas. Y otros, como es el caso de Villa y Cavani, con un carácter muy distinto, que sí están listos para tirar del carro siempre que toca. El Guaje fue un ejemplo en el Valencia y en la selección de lo que debe ser un gran jugador. El mejor sobre el campo y que siempre aparecía en los momentos difíciles. Mestalla hoy le rendirá homenaje y sobre el terreno de juego estará curiosamente un ‘7’ que es el ejemplo de todo lo que debe tener un líder. Con Cavani de hecho podemos estar de acuerdo en que ya no es ese jugador del Napoli o incluso del PSG, pero su grandeza va más allá de eso. Sobre el campo lleva ya 4 goles y no es solo únicamente lo que acierta, sino lo que genera. ¡Qué suerte poder disfrutar de ambos!