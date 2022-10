El trabajo anímico de Gattuso también juega

Gattuso mandó en sala de prensa el mismo mensaje que lanzó a sus jugadores el pasado domingo en la charla post-derrota ante el Mallorca en Paterna. Aquel día el técnico quiso quitarle de la cabeza a los jugadores que el problema es la falta de experiencia y les animó a dar continuidad a todo lo bueno que hacen (que es mucho).

Ayer incidió en lo mismo de forma pública. «Debemos de terminar de hablar de experiencia. El Barça tiene jugadores también. Es una excusa fácil. Ya basta, es muy fácil hablar de experiencia. El Valencia es joven y tiene calidad. Esta es una excusa que no me gusta. Debemos terminarla aquí y hablar de lo que está pasando y creer más en lo que estamos haciendo».

Conclusión: Igual lo piensa. O igual no. Lo que tiene muy claro Gattuso es que en medio de la temporada no se puede estar hablando de falta de experiencia porque es algo que los jugadores no pueden corregir y que les mina mentalmente. Trabajo anímico se llama lo de Rino. Eso también es fútbol.