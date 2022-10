Por un tema o por otro, pero no se gana

Yo no soy como Xavi Hernández, que hace unas semanas antes del Clásico decía «no firmo ganar sin jugar bien». El Valencia ayer jugaba contra el Barcelona pero solo valía ganar, sobre todo porque no se hicieron los deberes contra Sevilla, Elche y Mallorca. Y el gran problema es que tampoco en la parte ‘sencilla’ del calendario se esfumaron tantos puntos que ahora, más allá del equipo que hay delante, ganar es la única respuesta posible. Los errores son evidentes, también que al equipo le lastraron las bajas y que, como de costumbre, el VAR jugó en contra del Valencia. Ahora toca viajar a San Sebastián y no parece el mejor rival posible. Pero de nuevo, como contra el Barça en casa, los tres puntos son necesarios. Pase lo que pase.