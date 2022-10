Cada vez pesa más

El Valencia CF tiene que sumar en los dos partidos que le quedan antes del Mundial para no ahondar en la crisis de resultados con la que sigue despeñándose en la clasificación. Con solo dos puntos de los últimos 12, justo en un tramo en el que parecía en disposición de pegar el salto, al equipo ha empezado a faltarle el aire. Y es normal que la inquietud y las dudas, porque las sensaciones no lo pueden soportar todo, se apoderen del entorno.

De hecho, lo es también que la confianza en Gattuso se resienta, lo que no significa que haya que cuestionarlo más incluso de lo que él mismo lo hace a la hora de dar explicaciones. Sería del todo injusto apuntar los tiros (solo) al técnico en un momento de bajonazo tanto por la derrota sobre la bocina como por la sangría de las últimas cuatro jornadas.

«Hablar poco y trabajar más», insistió un Rino cada vez más obtuso y menos enérgico en sus palabras. Entre las numerosas y evidentes bajas, la lesión de Cavani a las primeras de cambio, la no expulsión de Marcos Alonso y la manaza de Marcos André por la que se escapó el gol de Lino, anoche se acabó desperdiciando otra oportunidad con la que recuperar buena parte de las expectativas perdidas.

La camiseta pesa, recordó varias veces el míster, y cuando no se gana son muchos kilos de más: «Aquí se hablaba de Europa y me decían loco por recordar los 40 puntos». No hay otra realidad que esta para un equipo al que no le alcanza para estar al nivel de un pase como el de Raphinha pero que aun así fue capaz, aunque con un poste en contra por el camino, de aguantar hasta el 93’. Demasiadas, carencias, estructurales y coyunturales, como para obviarlas a la hora de analizar un partido de empate que estuvo muy lejos de ganarse.

Energía

Además de por seguir desinflándose, el bajonazo del descuento fue especialmente fuerte por el ambientazo que se había vivido en el estadio, desde el homenaje a Villa a lo inflamable de una grada que jugó su partido hasta la tángana en la que con Ferran en la diana y el 0-1 ya en el marcador se escapó el partido. Mestalla tiene que continuar empujando.