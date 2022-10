Con Ancelotti no se van a atrever

Esta película la hemos visto muchas veces. Lo normal es que Ancelotti salga impune de todo esto. Ni cuatro, ni tres, ni dos, ni un partido de sanción. Me lo veo venir. Con el italiano no se van a atrever. Lo extraño es que Integridad haya denunciado al entrenador del Madrid y haya pasado por alto un sinfín de entrenadores, jugadores y presidentes que han cargado duramente esta temporada contra los árbitros. Será que no se quedan a escuchar la zona mixta del Almería-Girona de turno del viernes a las nueve de la noche. ¡O sí! Confiemos en su profesionalidad... No ha pasado ni un día y la prensa madridista ya intenta desviar el debate hablando de ética a la hora de sancionar estas declaraciones y del derecho a la libre expresión de los protagonistas. Para echarse a reír. O para llorar. Sea como sea, Competición tiene una oportunidad perfecta para aplicar con Ancelotti la misma vara de medir que con Gayà. Todo lo que no sea eso será hacer más grande el agravio con el capitán. Justicia, por favor.