Terror y miedo en Mestalla

La crisis de resultados que atraviesa el Valencia CF, en los últimos partidos, se agravó, el pasado sábado, en Mestalla, con la injusta derrota ante el FC Barcelona. El buen juego desplegado por los hombres de Gennaro Gattuso, sobre todo en la segunda parte, no fue suficiente para finiquitar un partido que se escapó en el tiempo de prolongación. El equipo blanquinegro no gana en la liga desde su visita al Estadio El Sadar, el pasado 7 de octubre. Y no puntúa, desde el 18 de octubre, cuando empató contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Además, el efecto ganador de Mestalla ha perdido fuerza en los últimos encuentros, a pesar del apoyo incondicional de las más de 40.000 almas que, partido tras partido, llenan las gradas del viejo coliseo valencianista. Cuatro pinchazos consecutivos, dos derrotas seguidas y 2 puntos de 12 posibles. Ese es el triste balance de un equipo cuyas aspiraciones europeas se complican, por minutos, antes de la llegada del Mundial de Qatar. ¿Cuál es el motivo del bajón del Valencia CF en los últimos partidos? Con este tema de fondo, empezó, esta semana, la séptima edición de A Balón Parado en Levante TV.

La encuesta de la semana sirvió para abrir una tertulia en la que, en esta ocasión, participaron los redactores del periódico Superdeporte, Rafa Jarque, Rafa Esteve y Jorge Olmos. Un 40 por cien de los participantes en esa encuesta consideró que el principal motivo del bajo rendimiento del Valencia CF hay que buscarlo en el nivel de la plantilla blanquinegra. Para otro 40 por cien, la delicada situación que atraviesa el conjunto de Mestalla pasa por el buen nivel que están ofreciendo sus rivales en la liga. En cambio, el 20 por cien restante opinó que las lesiones están mermando al equipo y, en consecuencia, se están viendo reflejadas en los resultados de la temporada. Ahora bien, una cosa es evidente: el Valencia CF no mereció perder el sábado ante el FC Barcelona. «El resultado justo, quizá, habría sido un empate» apuntó Rafa Jarque. «Fue un guión muy distinto al de las últimas derrotas del Valencia. Gattuso no acertó en el planteamiento inicial, pero, sin embargo, cambió en la segunda parte, el Barça sufrió mucho y apenas creó ocasiones de gol». En la misma línea se manifestó Rafa Esteve: «Es de los mejores partidos que ha hecho el Valencia CF en las últimas jornadas. La derrota es injusta desde la perspectiva de que el Valencia CF cae en el tiempo de descuento, después de hacer un ejercicio de resistencia muy grande». Jorge Olmos, por su parte, introdujo otro punto de vista: «No sabría decir si fue un resultado justo. Lo que sí puedo decir es que creo que se llegó con vida al final del partido, más por demérito del Barça, que por mérito del Valencia». Dejando al margen lo justo o lo injusto del resultado final, una de las jugadas polémicas, que pudo marcar el partido del sábado fue el gol anulado a Samuel Lino, por una mano previa del delantero valencianista Marcos André. «Él es consciente de que toca el balón con la mano, no hay nada que discutir», sentenció Rafa Jarque. Unanimidad, también, en el hecho de que la temprana lesión del delantero uruguayo, Edinson Cavani, pudo influir en el resultado final: «Con la lesión de Cavani pierdes a tu jugador referencia y a tu máximo goleador», comentó Jorge Olmos. Homenaje a David Villa El homenaje a una leyenda viva del valencianismo, como David Villa, también centró buena parte de la tertulia de A Balón Parado en Levante TV. «Homenaje muy merecido y lona muy merecida para David Villa. Enganchó al futbol y al Valencia a una generación como la mía» comentó Rafa Jarque. «Homenaje merecido y justificado», matizó Rafa Esteve, al tiempo que añadió: «Sus números en el Valencia lo avalan. Es un futbolista que puso al Valencia en el mapa y un jugador que marcó un antes y un después, en Mestalla, a base de goles, entrega y compañerismo». Según Jorge Olmos «es el mejor ‘7’, el mejor delantero de la historia de España, por delante de Raúl, y una auténtica leyenda del valencianismo». El reconocimiento a José Luís Gayá, por sus 300 partidos en 10 años, también fue tema de conversación en A Balón Parado: “Gayá se merece todo lo que consigue. Si Villa fue una leyenda en el Valencia, por todo lo que dio, creo que Gayá va camino de serlo. Tiene pinta de que, si no se retira aquí, cerca va a estar”, dijo Jarque. El Valencia CF afronta, ahora, sus dos últimos partidos antes del Mundial de Qatar, dos encuentros que tienen que servir para remontar el vuelo de un equipo que sueña con Europa. Próxima parada, domingo, a las 16:15h, en el Reale Arena. El rival, la Real Sociedad.