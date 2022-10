Valorar y revalorizar

A Gayà le metieron el máximo de cuatro partidos y para remate luego vino lo del TAD mirando para otro lado, así que todo lo que no sea la misma vara de medir con Ancelotti habrá que entenderlo en este Halloween como un terrorífico agravio comparativo (otro más). Un nuevo truco o trato tanto del famoso artículo 106 del Código Disciplinario como de la libertad de expresión, ese derecho del que disfrutan unos más que otros. Aunque ya se sepa, y no solo por chascarrillos privados, que el Real Madrid no está entre los que peor caen a los que mandan, es un momento al menos para aparentar que la justicia es para todos. Lo ocurrido con el Valencia CF y lo delirante del resto de desplantes pasados por alto mientras su capitán sufría por la sanción (y el Mundial) debería ser suficiente para que no existiese la mínima duda de cuál debería ser el desenlace tras haber acusado a un árbitro de un penalti «inventado». Haría bien el club que acaba de renovarlo (y así sacarse la espina de la camiseta del Barça en el palco para Villa), en volver a dar la cara por una de sus leyendas en este momento en el que hay quien parece cuestionarle su condición de mejor lateral zurdo español. Eso también es «revalorizar».

Estilo Lim Ahora que ya luce en Mestalla la del Guaje, conviene recordar que en las lonas son leyendas todos los que están pero que no están todos los que son. Tiempo hay para hacer justicia, aunque ojalá llegue el día en el que no sean necesarias tantas dosis de nostalgia. Momento, aun así, que se sabe lejano, sin necesidad de que Gattuso lo recuerde. Sobre todo mientras que Meriton siga tirando de ‘engorde’ no para ganar títulos en el presente sino para hacer caja en el futuro. Quedan solo dos partidos antes de Catar y se prometen semanas intensas en las que una vez más al máximo accionista parece que va a importarle poco la necesidad de mejorar la plantilla. Camino de los 40 puntos y con el encargo de imponer un estilo con el que revalorizar la mercancía, lo que se avecina es otra temporada sin Europa. Papeleta para ver si el míster, que hasta ahora venía surfeando bastante bien, es capaz de mantener el equilibrio.