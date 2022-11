El estado de ánimo de este Valencia se visualiza en la sinceridad cristalina de Rino Gattuso, un entrenador que nunca dominó el arte necesario en este negocio de las medias verdades, las mentiras piadosas y las falsas sonrisas. Un tipo que no morirá redondo porque nació cuadrado, como tituló su autobiografía. Gattuso, el mediocentro asmático que abroncaba a Kaka y Pirlo por fiarlo todo a su talento sin necesidad de sudar: «¡Bastardos! Lo que os sale casi sin entrenar a mí me ha costado diez horas y no llego ni a una porción de lo que habéis hecho», lo recordaba en Panenka Bruno Demichelis, coordinador científico del MilanLab. Con sus ataques de sinceridad, Gattuso volteaba los estudios neuroestructurales, bioquímicos y mentales con los que el vanguardista centro desarrollaba el rendimiento individualizado de cada jugador «rossonero».

En esa honestidad sin filtros, probablemente, está la razón de la brevedad de los proyectos de Gattuso anteriores a Mestalla, tocados de momentos luz pero con prematuros desencantos. Con un tono más caviloso que el aquellas comparecencias de agosto con chistes y aforismos calabreses, tras caer ante el Barça el técnico retrató el presente inmediato del Valencia en dos frases. «El club nunca me ha dicho que tenga que ir a Europa. Me habla de tener un estilo, de revalorizar jugadores». Esa frase y otra, más definitoria todavía: «Esta camiseta pesa». El pensamiento del máximo accionista rara vez se cruza con el de una masa social que recuerda, llenando Mestalla, la extraordinaria tradición futbolística de este club y su centenario estadio. Una puesta en escena abrumadora, difícil de absorber para una joven plantilla cuyo aprendizaje no brota al someterse a un reciclaje de mercado que la debilita cada año más. Nos pesa la camiseta, nos pesa Mestalla, nos pesa la ciudad, pero esa realidad asfixiante no es incompatible para que Meriton Holdings vaya haciendo su camino. «Nuestro camino hacia el éxito puede ser distinto del que tú tienes en mente», contestó por redes sociales el heredero Kiat Lim en el verano de 2020 a un aficionado. Una reflexión serena, diríamos de franqueza gattusiana, sin la pulsación agitada de aquel «el club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie podrá decir nada» de Kim Lim, la hija del magnate. Detrás de las teclas tocadas por Gattuso para conectar con el mestallismo, detrás del ingenio creativo que proyecta el club para honrar su historia y homenajear a leyendas como el Guaje Villa y detrás del acto de responsabilidad masivo y sagrado de seguir acudiendo al campo, siempre aparecerá la misma duda remando en contradirección ¿Qué quiere hacer Lim con el Valencia? La pregunta nos asaltará en cada nuevo año sin Europa, con cada incomprendido canterano forzado al exilio para cuadrar cuentas, con el número creciente de acciones para acudir a una Junta y de cedidos sin opción de compra. O con el regateo indecoroso para reactivar un nuevo estadio multipatrocinado por CVC y privilegios urbanísticos. ¿Qué quiere Lim? Una pregunta que obliga a remar diez veces más fuerte, río arriba, para remontar el destino del club, tercos como aquel Gattuso que abroncaba a las perfumadas estrellas del Milan.