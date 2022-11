Esperando novedades

Faltan casi cinco meses todavía para que Amadeo Salvo y Aurelio Martínez tengan que dar primero la cara y luego las explicaciones pertinentes por la venta del Valencia CF. Más allá de la sentencia, sobre todo en lo que respecta a esos 1.900 euros de indemnización (simbólicos pero no tanto) por accionista, lo que tiene delito es que la única manera de arrojar luz sobre el asunto de manera pública vaya a ser a través de la vista judicial que SUPER adelantó el miércoles por la tarde. En mitad de la primera crisis de la era Gattuso, la cual por cierto tampoco se ha hecho de esperar, no hay duda de que los últimos movimientos de la oposición a Meriton responde a ninguna concatenación de casualidades, ni tan siquiera el punto muerto de Torino. Con independencia de los resultados en los dos partidos que quedan antes del Mundial y de si Rino es capaz o no de reconectar y revalorizar su estilo, ese del que las sensaciones dicen una cosa y los números otra, se avecinan semanas de nuevo complicadas. Que lo serán más, sin duda, si ante la Real Sociedad y el Betis se vuelve a pinchar en hueso. De aquí a que se celebre el juicio el 29 de marzo son muchas las cosas que tienen que pasar, desde la segunda cumbre en Singapur (bien pegada a la primera) a un mercado de invierno más largo de lo habitual por la falta de competición. Periodo que volverá a marcar, una vez más, qué es verdad, qué mentira y qué tan solo una operación de maquillaje.

Informe Cinco meses quedan para la vista y dos para que acabe el año, pero ahí siguen las obras del estadio. Tan paradas como siempre y a expensas de qué fue antes, si el huevo o la gallina con el nuevo convenio que sustituya a la ATE. No hay novedad tampoco con la candidatura para el Mundial, una carrera cuya siguiente fase empieza a mitad de mes y en la que tampoco se sabe aún si la ciudad de València cumple o no con los requisitos para ser sede. La RFEF trasladó un informe previo a la comisión con cuatro puntos que solicitaba aclarar (tres para la Generalitat y uno para el club). A excepción del acuse de recibo, de momento no ha habido mayor novedad.