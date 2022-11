Armado atrás, espeso arriba

Hay que dar por bueno el punto en Granada. El primer duelo ante un ex equipo de Primera acabó en tablas. El Levante mostró su mejor versión tras el paso por los vestuarios aunque conforme pasaron los minutos se fue difuminando. Se echó en falta la frescura de Jorge De Frutos y de Brugué, que estuvo voluntarioso pero como viene siendo habitual esta temporada, falto de acierto. Y es que a este Levante le falta mordiente. Bouldini se ha ganado los galones de ser el ariete titular pero su carácter impulsivo le lleva a ver amonestaciones, que como en Burgos, le penalizan para estar al borde de la expulsión. Debe corregir esto Calleja porque es un lujo que no se puede permitir cuando la sequía ofensiva sin ser grave no es para lanzar cohetes. Los cambios no reactivaron esta vez a los granotas. Quizás el partido pedía velocidad con Cantero por ejemplo. Calleja optó por Wesley, avalado por su buen tramo final contra el Sporting, pero el brasileño esta vez fue intrascendente como también lo fueron Soldado o Montiel. Demasiados escollos para ganar a un rival directo.

Lo mejor estuvo atrás. Se le dará más o menos importancia pero por segundo encuentro seguido la portería se quedó a cero y es un valor a ponderar a tenor de la sangría de los últimos años. Róber Pier fue de nuevo reclamado de urgencia tras la lesión de Vezo y cumplió con nota. El central ha estado acompañado de un runrún continuo cada vez que ha irrumpido en el verde. Su error del pasado lunes creo que lo ha reforzado, sobre todo por parte del entrenador, y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estamos para juzgar y sobre sembrar de dudas o nervios a los nuestros. Todo lo contrario, hay que estar con ellos hasta el final. Si Róber está bien al Levante le irá bien. Esa debe ser la lectura. Postigo, Son, Álex Muñoz también solventaron con nota un choque que incluso dejó una parada providencial de Cárdenas. Tras lo visto, el empate fue justo y eso que mi rencor deportivo con el Granada aún fluye. Aunque trato de dejarlo atrás, aquella fatídica noche de la campaña 2015-16 sigue grabada fuego con aquella celebración maleducada de El-Arabi y el amargo trago que vivieron los seguidores granotas en aquel momento. Ya han habido oportunidades de vengarse a nivel deportivo pero una vez no hubiera estado nada mal. No hay que olvidar por otro lado que esta noche juega el Valencia Basket en la Euroliga. Lo hace ante un rival tan habitual como inasequible en la historia, el mítico Olympiacos. Cierto sector de la afición taronja, o al menos la que se manifiesta bajo el anónimo paraguas de las redes ha vuelto a sacar sus tentáculos para desacreditar los proyectos del equipo masculino y femenino, aprovechando el irregular inicio de temporada de ambos conjuntos. Yo sigo abogando firmemente por la paciencia y sobre todo por la confianza plena en Mumbrú y Burgos. Es una campaña compleja con un calendario infernal en la que los triunfos van a costar mucho más que antaño. De ahí a tirar todo por la borda no es justo. Tampoco lo es desacreditar de por sí el nombre del nuevo pabellón, Roig Arena. Podrá gustar más o menos pero más que con el `naming´ hay que quedarse con el trasfondo. Pocas ciudades pueden vanagloriarse de que van a tener una pabellón de última generación que va a costar cerca de 300 millones de euros, que va a generar 10 millones de beneficios anuales con 300 puestos de trabajo, además de situar a València como epicentro de grandes eventos deportivos o musicales. Miremos más allá y sintámonos orgullosos, porque es para estarlo.