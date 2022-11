Recuperar a Hugo Duro és vital

El meu entorn valencianista està cabrejat perquè no es va guanyar a una Reial Societat amb 10 jugadors. Jo no ho estic. Done el punt per bo perquè últimament les sensacions eren catastròfiques. S’ha trencat la ratxa de derrotes i, sincerament, no veia a l’equip capaç de véncer a Anoeta. Tinc altres conclusions. Una segona part on el València CF no es va caure i va competir fins als minuts finals, però, sobretot, la importància de recuperar jugadors que augmenten la competitivitat dins del planter.

El primer era solucionar el desplom tàctic d’un equip amb dues cares. Objectiu assolit, encara que maquillat per l’ajuda que va suposar l’expulsió d’ Elustondo. Ara cal confirmar-ho davant un Betis que vindrà a Mestalla sense dues peces claus com Fekir i Borja Iglesias. El segon, recuperar a Hugo Duro, entre altres. Fins ara, la gran tara de Gattuso.

La setmana passada em van visitar uns amics italians, Stefano i Riccardo. El primer d’ells, entrenador i fanàtic de Rino. Volia una foto amb el seu exemple a seguir i vam anar a Paterna per si hi havia sort. El premi es va obtenir perquè mentre es jugava el València Mestalla - Mallorca B, també hi havia entrenament del primer equip. Més enllà del somriure i valencianisme amb el qual va eixir Stefano de l’ Antonio Puchades, jo em vaig quedar amb altre detall.

No sabia que els jugadors passaven pel corredor darrere de la porteria per a arribar al camp d’entrenament. Una situació que em va sorprendre, però que apropa a l’aficionat amb els seus ídols. Òbviament, la seguretat del club bloqueja l’accés mentre que els protagonistes van alliberats a la feina. Una vegada assabentats, les mirades estaven més en la porta que donava accés als camps annexos que al partit. Primer passaren els titulars contra el Barça. Després els suplents. En esta segona tanda, la majoria de jugadors eren canterans que es quedaven mirants als seus companys fins a no res, però hi havia un que destacava sobre la resta.

Ací estava Hugo Duro. A soles. Veient el partit amb la nostàlgia de no haver-hi xafat la gespa de Mestalla la nit anterior. Una soledat que prompte va estar acompanyada per Rangel i Voro. Un a cada costat xerrant amb el ‘19’ amb la complicitat dels que han sigut professionals i saben el que és la banqueta. Els gestos els delataven, o això vaig voler creure. Ànims a un jugador que no va ser la primera opció quan Cavani es va lesionar. Marcos André li ha guanyat la partida i des de fora no s’entén perquè el brasiler continua sent una incògnita.

Duro va demostrar l’any passat que és un davanter més que vàlid per a ser eixa peça i a Sant Sebastià ho va refrendar. Més minuts que a les últimes jornades i la sensació que pot aportar més. Una referència que és una realitat i que cal apostar per ella per a no dependre tant de l’uruguaià. Perquè l’ hugodurisme’ es va construir amb la lluita constant d’un jugador que a més guarda gol, el que més fa falta i que, amb continuïtat, estic segur que ens ho regalarà com ell sap. Amb un planter tan curt, recuperar fitxes és vital. Ja no sols Hugo, sinó també Nico o Özkacar. Anoeta pot ser el punt de partida perquè les rotacions siguen efectives i tindre recanvis que ajuden a mantenir la intensitat els noranta minuts, encara que això no vol dir que no calguen reforços a l’hivern.