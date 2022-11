Rino y los barrotes de la planificación

El gatillazo del Valencia CF tiene una lectura tan perfectamente identificable que a Gattuso debería traerle sin cuidado si se malinterpretó su calentón tras la derrota ante el Barça. Es responsabilidad de Lim, no de la prensa, que ayer se cumpliese un mes desde la última victoria. Y es que ni siquiera el míster tiene toda la culpa de la pérdida de vigor desde la erección del 7 de octubre en El Sadar. A sabiendas de que en la primera y de momento única comparecencia de Corona se escuchó que «ojalá en abril podamos estar hablando de opciones a hacer cosas bonitas», la realidad es que el mensaje a 8 de noviembre es que hay que estar preparados para el cuarto año seguido sin Europa. Y eso no.

Es demasiado pronto para caer en la resignación de la zona Meriton, esa que condena a deambular del puesto 9 al 14. Antes que apuntar a lo fácil y volver al lugar común sobre si la plantilla da para más, hay que hacerlo al máximo accionista. En un club histórico los tiempos de reconstrucción no pueden hacerse eternos ni el listón bajarse tanto. Falta fondo de armario, faltan Cavanis (que jueguen), falta un corsé que apriete menos con el FPF y falta que la política de mercado no pase por oportunidades e imprevistos sino por la obligación de subir el nivel. En la próxima cumbre, ya que van a pegarse otra paliza de viaje a Singapur, tendría que hablarse de eso.

Solo así podrá Rino hacer honor a que en su vocabulario sea cierto que no entra la palabra empate. Porque contra la Real no negó que había miedo a perder, lo que sin necesidad de ampararse en los malos resultados confirma que a día de hoy al equipo se le ha parado el reloj. A falta del partido contra el Betis, no hay duda de que el descanso por el Mundial promete ruido, aunque en clave positiva al técnico y a los jugadores va a venirles bien para detenerse, repensar las cosas y que la camiseta no pese tanto.

Reacción

Ahora sí. El Levante de Calleja ha cogido velocidad de crucero y navega hacia Primera. Nada tienen que ver los granotas con lo que eran en los tiempos de Nafti, un error que se ha subsanado a tiempo. Peor pintan las cosas, sin embargo, para el Elche y el Villarreal. Almirón vuelve a marcharse sin victorias, lo que invita a pensar que Bragarnik se dejará de ocurrencias, al menos por su bien y sobre todo el del club. Y con Quique Setién, silbado a las primeras de cambio, a ver ahora qué pasa. A veces no hay peor error que insistir en él.