Otra vez esa sensación agridulce

El empate del pasado domingo ante la Real Sociedad, en el Reale Arena de San Sebastián, dejó una sensación más que agridulce en el seno del valencianismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Valencia CF jugó con superioridad numérica durante la mayor parte del encuentro, debido a la expulsión del defensa vasco Aritz Elustondo. Cierto es que el club de Mestalla, dueño y señor del partido, acorraló a la Real Sociedad, pero también es cierto que el conjunto blanquinegro apenas inquietó la portería de Remiro. Ocasiones contadas, poco peligro y menos acierto. Algún destello de Samuel Lino, alguna ocasión aislada de Marcos André y poco más. Posesión, mucha; efectividad, poca. Cualquiera diría que este Valencia anda un poco desnortado. Las sensaciones que desprende el equipo no son del todo malas, pero los resultados no llegan. El conjunto blanquinegro sigue sin encontrar la brújula que enderece el rumbo hacia Europa. La situación preocupa en el valencianismo. Y mucho. Así quedó patente, al menos, en la encuesta con la que, esta semana, empezó la octava edición de A Balón Parado en Levante TV. Para el 55,6% de los participantes, el Valencia CF cae en picado. En cambio, el 44,4% restante consideró que el equipo de Gennaro Gattuso acabará remontando el vuelo.

Esa encuesta de la semana, por cierto, sirvió para abrir una tertulia en la que, en esta ocasión, participaron los redactores del periódico Superdeporte y Levante-EMV, Vicent Chilet, Rafa Jarque y Guillem Adell. Para Chilet, el resultado de San Sebastián dejó un sabor agridulce: «El empate contra la Real Sociedad sabe a poco. Quizá ese resultado, en un campo tan complicado como Anoeta, se habría firmado antes del partido, pero jugando con uno más, durante casi 80 minutos, faltó ambición y pesó mucho la mala dinámica de los últimos partidos y la necesidad de no perder».

En la misma línea se manifestó Jarque: «Los partidos hay que analizarlos según las circunstancias. Y la circunstancia es que, desde el minuto 16, jugaste con un futbolista más. La superioridad del equipo no se reflejó en el juego. No me gustó nada el partido del Valencia. Por juego, tenías que haberte impuesto».

También opinó, en el mismo sentido, Guillem Adell: «Tras la expulsión, el Valencia mejoró un poco y supo mover el baló, pero, en la segunda parte, vimos a un equipo en el que solo aportó Lino. Y depender solo de un jugador ante un equipo tan curtido, como la Real, le pasó factura».

Dinámica muy distinta a la del Valencia CF, en Primera, es la que lleva el Levante UD en Segunda División. El conjunto granota suma seis partidos consecutivos sin perder. Tras la destitución de Mehdi Nafti, la interinidad de Felipe Miñambres, primero, y la llegada de Javi Calleja, después, el equipo acumula cinco victorias y un empate. El triunfo del domingo ante el Albacete, 2-3, en el Carlos Belmonte, ha catapultado al Levante UD hasta la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Los de Calleja suman 26 puntos, están muy cerca del ascenso directo y a tan solo cuatro puntos del líder, el Deportivo Alavés. «El partido de ayer es el mejor partido ofensivo del Levante UD en toda la temporada» comentó Adell, al tiempo que apuntó a la doble posibilidad que se le plantea, ahora, al técnico levantinista: «Calleja tiene que apostar por el talento o protegerse un poco más con Pepelu-Iborra, o Pepelu-Pablo Martínez, y ser un poco más compacto». Y es que el conjunto de Orriols ha experimentado una gran metamorfosis en los últimos encuentros. «Lo normal es que el Levante responda como lo está haciendo -señaló Vicent Chilet. Contra el Albacete se ha visto una exuberancia ofensiva sobre la que tiene que asentarse el proyecto y que tiene que marcar la diferencia con los rivales». Rafa Jarque, por su parte, aludió a la calidad de la plantilla levantinista: «El talento también lo tenía el proyecto de Nafti. Sin embargo, Calleja está sabiendo encajar las piezas. La buena noticia es que tiene muchos jugadores que son capaces de cambiar un partido en Segunda División. Y cuando no lo hace uno, lo hace otro». Esa dinámica positiva y esa buena linea de juego, y de resultados, tendrá que tener continuidad el próximo fin de semana. En esta ocasión, tocará cambiar el chip. Llega la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Será el sábado, a las 17:00h. El rival, a domicilio, el Olot de Girona.