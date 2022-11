La ‘tecla’ adecuada

Mestalla se despidió de 2021 con el chasco de no entrar en la Champions y va a hacerlo de 2022 con el efecto Gattuso en entredicho, lo que le da al partido del Betis una importancia mayor después de haber enlazado cinco jornadas en las que solo Elche y Celta han sumado menos puntos. No es el adiós que se esperaba hace poco más de un mes, cuando las sensaciones tiraban más que los resultados y, a pesar de los pesares, se veía una línea ascendente que se ha cortado de raíz. Ni todo era antes tan bueno ni ahora tan malo. Pero es indudable que al proyecto se le ha vuelto a ver a las primeras de cambio el cartón y que el mes y medio previo al mercado de fichajes de invierno se va a hacer eterno. Sobre todo si la plana mayor regresa de la próxima cumbre en Singapur, a expensas de si se activan o no las renovaciones pendientes, con una hoja de ruta que pase por lo de siempre. Una victoria aliviaría la situación, de eso no hay duda, y alegraría también a una parroquia que si ha demostrado algo han sido precisamente sus enormes ganas por animar y estar siempre al lado de su equipo. Gran noticia.

Problemas La configuración de un proyecto empieza por la plantilla pero pasa por dar con la tecla del entrenador. Le ha pasado al Valencia con Rino, que por encima de sus altibajos (ahora bajos) había sabido conectar con la plantilla y el entorno (al menos hasta que lo calentaron más de la cuenta). Y ahí está el ejemplo reciente del Levante, que ha acertado con Calleja tras el fallo morrocotudo que tuvo con Nafti. O lo inexplicable del Elche con Almirón. Más peliagudo es el caso del Villarreal, con Setién contra las cuerdas a los dos ratos de haber llegado. Después del gabinete de crisis con un míster al que le falta algo más que entrenamientos, la papeleta es de órdago en un club donde la última vez que se vieron en una tesitura parecida no les tembló el pulso. Por más que las cosas tampoco estuviesen acabando de rodar del todo bien, el tiempo ha tardado poco en demostrar que el Villarreal ha perdido y mucho con la salida de Emery. Un vacío que no se llena con los millones que ha dejado en la caja.