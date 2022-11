Mestalla al rescate

La defensa de la memoria en el fútbol, un deporte asentado como industria en el viejísimo poder de la costumbre, suele ser rebajada con el topicazo de la nostalgia, del lamento sentimental vacío de vivir anclados en un mundo que ya no es, de un tiempo que ya es caduco. Y, sin embargo, ninguna imagen transmite la carga melancólica tan arrolladora como ciertas definiciones de modernidad. Vicent Molins fue el primero de todos en percatarse, con el desenfadado proyecto Checheche, de que en el eufórico Valencia CF de 2004 se filtraba la decadencia de un baile austrohúngaro. Exceso, opulencia y tonos dorados que en realidad eran ocres y esmalte desconchado. Bajo la supuesta vanguardia flotaba la condena de una especulación grotesca que se ciscaba en casi un siglo de tradición, en un relato (pese a todo) sólido como para encajar el golpe y aplazar el desmoronamiento final.

Acertó entonces de lleno Molins, que ha vuelto a atinar la dirección que toman los equipos de fútbol con la publicación de «Club a la fuga» (Barlín Libros), en la que diagnostica un proceso ya en marcha: la gestión de los clubes como negocio líquido que se emancipan de las ciudades de las que toman su implantación social. Ante esa tendencia imparable, la memoria (la peyorada nostalgia) sale al rescate en plena huida. Justo en medio de ese escenario aparece Mestalla como símbolo resistente, como referencia vencedora de identidad. Un cine viejo, pero céntrico y con valor patrimonial en un mundo plagado de cómodas multisalas pegadas a la autopista. Molins nos convocó a Inma, Cayetano, Jorge y un servidor en Bangarang para darle vueltas a la trascendencia de Mestalla como último bastión que evita la desconexión definitiva. Como refugio no solo del valencianismo, sino de tantos aficionados desprogramados en estadios iguales con 17.000 plazas de parking en las periferias de sus ciudades. Y ante todo la evidencia, apartándonos de lirismos y puestos a la lectura práctica, de que Mestalla es un gran estadio de fútbol. Un recinto pensado para empequeñecer al rival, y no tanto en el bienestar de la «experiencia» del «fan». Un campo que fue midiendo las ambiciones de cada generación en unidades de verticalidad, como las aspiraciones de piedra y mármol de los rascacielos de Nueva York.

Seguir para toda la vida en Mestalla es inviable porque se llega tarde como sociedad, al no haber ni reparado en el debate en su momento, que habría evitado el actual embrollo legal, financiero y urbanístico. Pero en los años póstumos de Mestalla hay una oportunidad. Llenar el estadio será un recordatorio de exigencia y ambición para no asumir como normal el desdibujado presente de media tabla y milongas de «youth policy». Convertir la memoria de las «últimes vesprades» de Mestalla en una fiesta de butacas llenas y rivales derrotados será la expresión de un club vivo, nunca un acto contrarrevolucionario para mayor gloria del máximo accionista de turno. Mestalla como primera asociación directa al club, como la Bombonera y Boca, como Anfield y Liverpool, por encima de las expectativas deportivas y de nosotros mismos. De esa fuerza que ya es centenaria dependerá todo lo demás. Hasta el impulso para no notar el desarraigo del traslado y apartarse, discretamente, para que el futuro mestallismo escriba sobre esa memoria la historia que le pertenece.