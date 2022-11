Regreso a Singapur

Pase lo que pase con el Betis en el último partido del año en Mestalla, el viaje de este viernes a Singapur no tendrá ningún sentido si no es para que Gattuso y Corona le digan a Lim alto y claro que el Valencia CF necesita reforzarse en el mercado de enero. No hay más historia que esa en un momento en el que lo que faltaba, por cierto, era quedarse sin Cavani, el gran argumento del anterior plazo de fichajes. Entre el tobillo y la epidemia de Mundialitis, la ausencia del futbolista franquicia se ha notado y mucho. Máxime cuando la rotación en ataque no termina de funcionar y el uruguayo, pese a los resultados negativos, ha polarizado el gol desde su estreno. En el club, por cierto, eran perfectamente conscientes del problema físico con el que el charrúa llegó en verano y por el que ha llegado a jugar infiltrado, así que tampoco es que Rino, pese al celo con el que se preservan estas cosas, desvelase ningún misterio insondable al reconocer que ahora está mejor. Así como hubo otros clubes que se bajaron de la puja o no apostaron tanto, era uno de los peajes que había que asumir para contratarlo (y rebajándose bastante el salario). Lo mismo que el objetivo de ponerse a tono para Catar, un asunto que puede ser todo lo fastidioso que se quiera pero con el que no se puede mirar para otro lado. Menos todavía cuando sí que se bajó de la última convocatoria de partidos internacionales o cuando su comportamiento de momento ha estado en las antípodas de ser el de un divo que se borra. Poco puede hacerse excepto ejercer el derecho a la pataleta.

Superlópez Ha tardado más de un año en volver a entrar en la rueda, pero Paco López ya tiene banquillo y eso es una buena noticia para el fútbol valenciano. El mejor entrenador de la historia del Levante UD será ahora rival directo por el ascenso con el Granada, un proyecto de Segunda pero con alma de Primera División que supone toda una reválida para el de Silla a la hora de confirmarse lejos de Orriols. Buena opción, tal y como está el mercado, para reenderezar el rumbo de un candidato que continúa estando a tiempo de todo.