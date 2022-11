Fíate de Lucho, pero nunca de Competición

Esta no la vimos venir. Cuando todos dábamos por cerrado el lateral izquierdo de la selección española en el Mundial de Catar con José Luis Gayà y Jordi Alba, llega desde Barcelona una campaña a favor de Alejandro Balde. Que el joven azulgrana va a ser un cañón no lo duda nadie. Ya es una realidad. Que está preparado para jugar una fase final de la Copa del Mundo no está tan claro.

El chaval quedó en evidencia en sus dos partidos grandes de esta temporada contra el Real Madrid en el Bernabéu (desbordado por Vinicius y cambiado en el minuto 60) y frente al Bayern (0-3) en su única titularidad en la Champions. No es su Mundial (todavía). Este es el de Gayà. Seguro que Lucho no se deja llevar por las presiones y es justo con el capitán. Todo lo que no fue Competición con el valencianista con aquella sanción de cuatro partidos que cada día huele peor. El indulto del comité a Carlo Ancelotti por su «penalti inventado» es tan previsible como bochornoso. Esto, a diferencia de lo de Balde, sí que lo vimos venir. A kilómetros además. En el fútbol nos conocemos todos.