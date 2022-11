Liberación a medias

El Valencia se liberó tras la mala racha de resultados con una victoria convincente y balsámica en un partido en el que esta vez sí que fue de provecho jugar con superioridad numérica. La imagen de Gattuso con sus jugadores en el centro del campo fue el colofón a la tormenta perfecta que se desató sobre Mestalla con una goleada que rebaja la tensión que se respira en el ambiente aunque no en la sala de prensa.

Y es que el técnico, de nuevo caliente de oreja, volvió a las andadas con un discurso en el que se quejó de que «el trabajo no está siendo respetado». Habrá que ver, en todo caso, cuánto lo respeta Lim en la siguiente cumbre prevista en Singapur, donde el marcador de este jueves no debería cambiar el panorama.

De la visita del míster y Corona hay que esperar no una ‘cabotà’ sino una radiografía real de las necesidades de la plantilla con la que al máximo accionista, que tendrá lógicamente la última palabra, se le haga más difícil mirar a otro lado. Y es que si algo se demostró ante el Betis, más allá del nivel de Gayà antes de la convocatoria de Luis Enrique o las sensaciones de Almeida y Lino, es que respetar el trabajo del entrenador también es que haya mimbres para que partidos así no sean la excepción ni que salgan cada seis jornadas.

Expectación

Aparcada LaLiga hasta final de año, la atención está puesta hoy en la lista para el Mundial que arranca en solo nueve días. En clave valencianista, y en previsión de que sean muchos más los futbolistas de la terreta elegidos, Lucho tiene la última palabra sobre Gayà y un Hugo Guillamón que ojalá sea una de las sorpresas que siempre hay de última hora. Aunque para sorpresa, eso sí, la de Competición.

Es decir, que no la hubiera y Ancelotti se vaya de rositas por unas declaraciones que al capitán del Valencia le costaron la barbaridad de cuatro partidos. Un retrato al óleo sobre el que se avisó y que por desgracia no ha pillado a nadie desprevenido. Es buen día, sin duda, para que la justicia que no se da en los comités del fútbol español la imparta el seleccionador a la hora de premiar a quien se lo merece y que España se presente en la cita mundialista con el mejor equipo que pueda.