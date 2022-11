Antes de empezar el partido, Voro le preguntó a Rafa si Gattuso era más entrenador o más tribunero. «Mitad y mitad», fue la respuesta. Al final y tras la piña final en el centro del campo provocado por el técnico bajo el diluvio, rectificó. «Sesenta, cuarenta». El entrenador ha caído de pie en Mestalla y da lo mismo el calor sahariano o la esperada tormenta otoñal, porque la grada ha visto en el inquilino del banquillo el líder que no hay en el terreno de juego y mucho menos en el palco.

La victoria ante el Betis hace el parón del Mundial más aguantable, aunque no hay que engañarse más. La defensa pende de un hilo, y ningún valencianista en su sano juicio pensó que el equipo acabará jugando con Cömert y Ozkacar como pareja de centrales titular. Una ‘pasión turca’ que aprobó y si el primero ya nos había sorprendido, el segundo con un buen trato de balón y posición correcta está llamado a hacernos olvidar la lesión de Diakhaby.

El problema persiste en la medular. El jueves fue Nico y Yunus, dos futbolistas con mucha proyección, pero en periodo de formación, y un equipo que aspire a Europa, con perdón, no puede poner a dos meritorios donde se genera todo el tráfico del partido.

Gattuso con el que tiene que reñir de verdad es con Peter Lim. Si el preparador italiano quiere que me olvide de su tendencia tribunera, debe exigirle al máximo accionista un mediocentro contrastado para lo queda de temporada, porque si no se nos va a hacer demasiado larga a todos.

Guillamón no fue titular, pero salió y marcó el penalti. Me gustó la determinación con la que se pidió el balón para tirar la pena máxima. También como lo celebró. Irá al Mundial con Gayà. Los dos se lo merecen, aunque temo que los vamos a ver jugar muy poco.

Almeida se volvió a salir. El portugués que vino a sustituir a Guedes, que por cierto se ha quedado fuera de la lista portuguesa para Qatar, apunta muy buenas maneras y por fin hay un buen lanzador de faltas, que tal como está el equipo, se van a convertir en ocasiones decisivas de gol.

Sobre Cavani, Voro admitió que ha hecho una apuesta fuerte donde el uruguayo no llega a los 15 tantos esta temporada. Hace tiempo que no hago quinielas, lo único que me mosquea es que sea titular en todos los partidos con la Celé y encima que marque más de tres goles. Entonces sí que me enfadaré, y empezaré a asumir que además de un técnico teatrero, tenemos un goleador con ‘mundialitis aguda’.