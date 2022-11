E la nave va…

Pues sí, la nave ya va y el tan cacareado Mundial FIFA de Qatar está no ya a la vuelta de la esquina sino directamente encima de nosotros, tal un central en un córner sobre un delantero. Así, en apenas una semana estará la pelea por ser el mejor del mundo, durante al menos los cuatro próximos años, bueno, tres y medio, porque el siguiente Mundial se celebrará en junio y julio del 2026, en el continente norteamericano, a no ser que el calor sea también excesivo allá, lo que podría ser…

Todos los equipos ya han dado su lista de jugadores y, contentos o no por la elección, son lo que tendremos que apoyar los aficionados al fútbol. Para otros, entre los que tengo algún amigo, este Mundial no es sino un intento de esquivarlo, por todas las noticias que se van a producir. Sí, hay algunos a los que el fútbol no les gusta, lo crean o no.

Dicen que es el acontecimiento deportivo más importante y el que más se sigue, y es verdad, más que los Juegos Olímpicos o los deportes estadounidenses que son los que, allá, creen que son más reconocidos. Pero no, el fútbol es el que más apasiona. Ya no se juega en las calles de las ciudades españolas, aunque todavía en alguna de pueblos menos ocupados por los automóviles.

Sin embargo, en mis viajes a distintos lugares exóticos, he visto lo que hacíamos mis amigos y yo, tanto en el colegio como a su salida: colocar las mochilas (bueno, entonces no, sino las enormes carteras que llevábamos) como postes y un balón, de plástico la mayoría de las veces, para luchar por el gol.

En la entrega de la serie de Netflix «FIFA undercovered», que casualmente (o mejor dicho, no) se ha estrenado poco antes del Mundial, se vuelve sobre la compra de votos, de los miembros del Comité Ejecutivo de FIFA, esos 24 elefantes blancos que deciden el lugar donde se celebra la competición, para que fuera elegido Qatar. Algunos testigos dicen que sí, y que tres africanos miembros del comité, dieron su voto a cambio de un millón y medio de dólares cada uno, pero «para utilizarlo en el fútbol de su país, no para su bolsillo», aunque siendo 24, difícil es ganar solo con cuatro.

Pero, la geopolítica también tuvo su aquél, cuando, en su momento y así lo declara sin ambages Platini, el ex mandamás de la UEFA, él voto por Qatar porque tuvo la «impresión» de que una llamada del entonces presidente Sarkozy le llevaba a votar al Emirato, por el bien de Francia. No le pidió el voto, pero esa «intuición» le pareció suficiente para ello.

Recordemos que Qatar no obtuvo la mejor nota de quienes fueron los inspectores de FIFA de las diversas candidaturas, y en lo tocante al 2022, Estados Unidos llevaba las de ganar. Pero, como siempre, nada es seguro, así que los qataríes se llevaron el gato al agua.

Todo ello queda para la historia porque nadie se acuerda del segundo, como decía Alfredo Di Stéfano, sino del campeón y aquí los fueron los emiratíes. Así que disfrutemos del «bello juego», como lo denominaron los ingleses y, si tenemos tiempo entre los cuatro partidos de cada día, recomiendo leer novela de Nicola Pugliese, «Aguamala» y, les anuncio que seré un corresponsal de SUPER, durante la primera semana e informaré con unos breves comentarios de lo que vaya viendo en directo, desde Doha. Hasta entonces y cuídense.