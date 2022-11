"Bueno, magnífico, extraordinario, excelente, en sentido material y moral». Así define la RAE el adjetivo macanudo/a. El calificativo que le puso Luis Enrique a la lista de convocados para el Mundial de Catar. Una citación que hoy se concentra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que, como siempre, ha vuelto a levantar ampollas a ciertos sectores de la prensa y entorno futbolístico de nuestro país.

Si algo he aprendido durante el tiempo que lleva Luis Enrique en la selección española es que sabe lo que hace. A priori, siempre parece que falte o sobre algún futbolista, pero en las últimas citas internacionales ha demostrado que se lleva lo que necesita.

Por eso, me hacen especial gracia los rajes desde la capital hablando de que Sergio Ramos tenía que haber ido por Hugo Guillamón. Todos coincidimos en que Ramos aporta experiencia y veteranía a una selección que adolece de ello, pero hasta ahí. Más allá de las lesiones, la inclusión de un futbolista así puede torpedear un grupo en el que Luis Enrique confía. De la misma forma que tiene confianza en Marco Asensio y este año ha jugado poco o nada en el Real Madrid en detrimento de otros futbolistas que están haciendo mejor temporada o teniendo más minutos. Pero claro, aunque no haya rascado bola, en este caso no hay debate porque milita en el conjunto merengue. Hipocresía absoluta.

Tampoco me gustan esos sectores de la prensa que solo se acuerdan de algunos equipos o jugadores para provocar el conflicto. No hacen caso en todo el año a equipos como Celta, Real Sociedad o Betis pero luego sí los nombran para buscar el enfrentamiento. Se pudo observar tanto en los debates posteriores, como en las cuestiones de la rueda de prensa del técnico español donde se preguntaba más por los que no estaban que por cómo iba a jugar la selección o qué aportaban los que sí estaban convocados. Lo de este país es de chiste y no tenemos solución.

Hablando de soluciones, Hugo Guillamón le va a aportar muchas más de las que creemos a Luis Enrique. Un comodín que cumple con creces lo que quiere Lucho: polivalencia, salida de balón y disciplina. Algo que demostró en el partido contra Portugal y del que salió profundamente satisfecho el entrenador español.

A veces, los 47 millones de seleccionadores que somos en España hacemos listas como si del FIFA 23 se tratara. Y la realidad no es así. Hay que velar por el bien de un vestuario que Luis Enrique tiene controlado y que, con la inclusión de algunos jugadores, podría venirse abajo.

De esta manera, estoy convencido de que el seleccionador tiene un plan. No es casualidad que solo se lleve un 9 puro como es Álvaro Morata pero que convoque muchos más jugadores polivalentes tanto en el centro del campo como en la delantera. Ya vimos tanto en la Eurocopa como en la Nations League que sabe lo que hace y no es fruto de la casualidad.

Luis Enrique no se casa con nadie. Nos gustarán más o menos sus formas, pero tiene claro qué es lo que necesita. No tengo la más mínima duda de que vamos a llegar lejos en este Mundial salvo que la suerte o las circunstancias digan lo contrario. Así que animo a toda esa prensa nacional a que se dejen de debates absurdos y apoyen a su país -sea el que sea por lo visto-. Que animen a España o que, al menos, no molesten a los ‘macanudos’ que queremos ganar el Mundial.