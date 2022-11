Mirando a Singapur

Aprovechando la cumbre en Singapur, son muchas las fichas que tiene que mover Lim, no sólo la de Jesús Vázquez, las renovaciones en el aire o los fichajes (que parece que no) en el mercado de invierno. A que no haya esquina con un escobazo por pasar responde la presencia de la plana mayor en tierras asiáticas, en vistas además de una Junta General de accionistas en la que ya se ha confirmado cuál va a volver a ser el modus operandi de reducir capital y absorber pérdidas capitalizando deuda.

Más allá de mantener esas constantes, no hay visos de que la política del máximo accionista vaya a cambiar. Y eso que todavía quedan 23 jornadas en las que el equipo de Gattuso bien podría pegar un acelerón y recortar los puntos que lo separan de Europa. Son cinco, una distancia asequible, a pesar de que la estadística de las últimas temporadas de lo que habla es de una media de resultados con la que no le alcanzaría. Es evidente que otro año fuera de las competiciones internacionales escuece y además mucho. Pero realmente lo que ahora mismo está en juego no es eso sino marcar un punto de inflexión con el que abandonar la línea de convertirse en un club de media tabla sin mayores aspiraciones. Activar el estadio y potenciar el proyecto deportivo son el camino en lugar de continuar amparándose en los rigores económicos causados por la pandemia. Eso y aprovechar el reforzado ímpetu de Mestalla, con cifras de asistencia que demuestran que el amor a los colores está por encima de todo. Mensaje Las aguas bajan más calmadas en el Levante UD después de haber enderezado el rumbo con el cambio en el banquillo. En zona de promoción, a un punto del ascenso directo y solo cuatro del líder, el desahogo deportivo hay que aprovecharlo, ahora sí, para hacer una reflexión profunda sobre porqué han pasado las cosas y sobre todo cuál va a ser el camino a partir de ahora en lo deportivo y en lo institucional. Al margen de ocupar los asientos vacíos en la Fundación, lo que hace falta en este momento es un mensaje claro de Quico y el Consejo sobre cuál va a ser la hoja de ruta a partir de ya.