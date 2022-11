Los símbolos lo son todo

Cañizares habló y dejó muchas cosas claras. De Meriton y del Valencia CF. Y a símbolos como Cañizares, como mínimo, hay que escucharles. La crítica del portero no solo es coherente, sino que llega desde la experiencia de un jugador que es símbolo de valencianismo a pesar de no haber nacido en la ‘terreta’. El reflejo del mejor Valencia. Dos finales de Champions por el camino, las ligas y la sensación de que aquel listón ha quedado tan alto que todo lo que ha venido después ha sido insuficiente. Tanto que sorprenden justificaciones a Meriton en ocasiones por la herencia.

Y sí, Lim llegó porque la realidad del Valencia era dura y porque se habían hecho las cosas muy mal. De eso no hay dudas. Ahora bien, Meriton y su jefe llegaron con las promesas del estadio para el Centenario, de un equipo campeón en una década y de que ya no hacía falta vender a los mejores jugadores. Y bueno... a decir verdad ahí está el historial de Meriton. Es fácil saber si han cumplido o no. Por eso, la advertencia de Cañizares es completamente lógica y es que el deseo de todos es que las cosas se hagan mejor. Con Gattuso así ha sido. Y con ciertas incorporaciones también, así como la renovación de Gayà, otro símbolo como Cañizares. Esperemos que no sea una casualidad y que el equipo mejore en 2023.