Alta traición de Luis Enrique a Gayà

No creo en las conspiraciones. Si existieran, Gayà ni siquiera habría entrado en la lista de 26. Creo en las personas. Y estoy convencido de que Gayà nunca habría dejado tirado a Luis Enrique. El capitán siempre defendió al seleccionador. Siempre dio la cara por él. Hasta se la partió en el Johan Cruyff Arena en 2020. Creo a Luis Enrique cuando dice que tomar la decisión fue duro, pero también creo que pudo hacer más con José.

¿Por qué el verano pasado sí esperó a Busquets en la Eurocopa? ¿Por qué sigue esperando a Ansu Fati? ¿Por qué es un riesgo tener solo a Jordi Alba y no es un riesgo tener solo a Morata de ‘9’? ¿Por qué no puede ser Azpilicueta el lateral izquierdo suplente contra Costa Rica si lleva 122 partidos en esa posición? ¿Por que la FIFA autoriza la baja si la lesión no es grave? ¿Por qué no esperan al lunes o martes (pueden hasta 24 horas antes) para tomar la decisión? ¿Por qué el seleccionador vende el cuento de la ‘familia’? Gayà apoyará a la Roja desde casa. Yo no. Lo único que me importa de Catar es que mi hijo vibre con la selección y con su primer Mundial. Aunque ya no esté su ídolo.