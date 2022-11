La decisión es lo de menos

Gayà se queda sin Mundial y no habrá líneas que remedien una decisión que hasta puede ser entendible. No las formas. La sensación es que Gayà no ha tenido voz ni voto para opinar. Que si hubiera estado bien físicamente en un par de días Luis Enrique le habría cerrado la puerta igual, incluso llegando al partido contra Costa Rica. Eso es lo peor. Porque de ser cierto que se perdía el primer duelo y era duda para el segundo, es comprensible que el técnico pueda elegir a otro. Por mucho que nos duela porque ‘todos somos Gayà’. Aunque sea mentira. Solo Gayà sabe lo que es estar en una concentración y quedarse fuera.

Solo él es consciente de lo cerca que tuvo el sueño y cómo, una vez lo tenía en sus manos, se le escapó. El problema de todo es que al público en general, no solo al valencianista, le queda la sensación de que con Gayà ni tan siquiera se ha intentado. Sobre todo porque había tiempo hasta el día 22 para hacer el cambio. Con la elección clara del sustituto, Balde, la Selección podría haber esperado al menos un par de días para ver cómo evolucionaba ese tobillo. Gayà bien lo merecía.