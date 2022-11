Ver a Alejandro Balde jugar el Mundial con el dorsal ‘14’ a la espalda no va a ser fácil para los valencianistas. Pero eso es quedarse en la anécdota. Lo verdaderamente duro es ser Gayà y sentarte el miércoles delante de la televisión para ver el debut de la selección contra Costa Rica sabiendo que tú tenías que estar ahí. Y que en el siguiente Mundial tendrás 31 años. Y que si no estás en Catar es por culpa de una decisión que además de injusta es ilegal. No soy abogado, pero eso es denunciable. Es para ir al juzgado.

Todos los jugadores que estaban en la lista de 26 y se han marchado del Mundial sufren lesiones graves de meses o semanas de recuperación como exige (o debería exigir) la FIFA. Mané será operado de la rodilla, Nkunku se perderá toda la temporada, Nico González sufre una rotura muscular, Joaquín Correa tiene tendinitis y el último en caer fue Benzema por un desgarro muscular. Gayà está fuera por un esguince de tobillo de "grado bajo". Por una injusticia de grado alto.