La Fórmula 1 echó el cierre de la larga temporada de 2022 con una carrera a la que no faltó emoción. En disputa estaban los dos subcampeonatos y en el de pilotos llegábamos a Abu Dabi con la incertidumbre de saber cómo diablos el campeón Verstappen ayudaría a su compañero Sergio Pérez, después de dejarlo tirado en Brasil. Pero nada de nada pudo hacer el holandés. Bueno, nada más que volver a ganar y decirle a su equipo que Checo podía atacar y que sus ruedas aguantarían hasta el final. Un buen consejo que de poco sirvió al mexicano que no consiguió adelantar a Leclerc. El monegasco se llevó el subcampeonato con una conducción excepcional y con, esta vez sí, el acierto en la estrategia por parte de Ferrari, que también aseguró el subcampeonato de constructores. Mattia Binotto, el hombre tranquilo, que no quería echar al vuelo las campanas al principio de temporada cuando los coches rojos parecían ser los favoritos, cierra el año asegurando dos subcampeonatos. No parece que le vaya a servir de mucho a Binotto: que tu equipo deba desmentir con un comunicado que no te van a cortar la cabeza no es la mejor de las noticias. Como tampoco lo es que la respuesta a la cuestión de si estará el año próximo con un “no me preguntes". Los rumores ya ponen nombre a su sustituto, Frederic Vasseur, actual director de Alfa Romeo y el tipo que llevó a Hamilton a ser campeón en la GP2.

Los dos pilotos españoles parecían tener ganas por acabar. Para Sainz ha sido una temporada de mucho sufrir, tanto por los abandonos como por su falta de adaptación inicial al coche. A Carlos le ha faltado poder rendir desde el principio y lo ha pagado perdiendo la cuarta plaza en el mundial frente a George Russell. Pero visto en retrospectiva, tampoco las prestaciones del Ferrari le hubieran dado en este 2022 un campeonato. Se lleva la victoria en Silverstone y deja claro con su actitud que no es un segundo piloto dentro la Scuderia. En el caso de Alonso las ganas de terminar las dejaba bien claras en sus declaraciones. El plan en Alpine saltó por los aires ya hace mucho. Los seis abandonos y el enrarecido ambiente en el equipo galo hacen que su salida a Aston Martin sea la mejor solución para el bicampeón. Llevará el coche de Vettel que dijo adiós a la Fórmula 1, como también lo hacemos desde esta columna hasta el año próximo que contará con más carreras y esperemos, más emoción.