Hay mucho en juego

No hay partidos pero sí mucho en juego para el Valencia durante este parón. A expensas de la rueda de prensa prometida por Solís antes de la Junta, el mercado de fichajes y los avances (o no avances) con el estadio continúan ahí. Lo mismo por cierto que la bronca de fondo con parte de la clase política, en especial del Ayuntamiento. Pudo comprobarse el pasado sábado en el palco de Mestalla, donde más allá del morbo de las anécdotas, en nombre del protocolo se ajustaron cuentas con algunos concejales y ex críticos con la actual gestión. Aunque desde la llegada de Layhoon hay otro talante, la realidad es que queda todavía mucho camino por recorrer y asperezas que limar. A poco más de un mes para que acabe el año, no hay noticias del convenio ni las cosas son demasiado diferentes a como estaban antes de las vacaciones de verano. Además, para la candidatura al Mundial 2030, todavía falta. El tiempo pasa y por más que nadie esté parado, la sensación es que falta movimiento para ir más deprisa.

Selección No es lo mismo el caso de Guillamón por la demarcación ni por las alternativas. Sin embargo, pasan los días y la sensación de injusticia con Gayà es cada vez más y más grande. Y es que, aun a sabiendas de que no es así, a cualquiera se le podría ocurrir que Luis Enrique lo hubiese convocado con dudas y a las primeras de cambio se lo ha pensado mejor. Hay muchos ejemplos de lo contrario pero no de la prisa por quitarse del medio al capitán del Valencia. Alguien a quien hay que cuidar ahora y ya no solo por el tobillo... El golpe moral ha sido duro. Y del todo inmerecido. Mercadeo La segunda vida para Setién lo marca todo en el Villarreal. Una plantilla de campanillas que puede salir revalorizada del Mundial gracias a su amplia nómina de internacionales. El Aston Villa se llevó a Emery de un plumazo pero en La Cerámica son conscientes de la de aspirantes ingleses al acecho de sus mejores hombres. Empezando, cómo no, por Pau Torres, que sigue siendo la auténtica joya de la corona.