Twitch Enrique

Esta no la he visto venir, os juro que con tantos años dedicándome al periodismo deportivo y también al mundo gaming, no me esperaba que Luis Enrique terminase haciéndose streamer en medio de un Mundial. Si bien es cierto que me parece bien que se derriben muros históricos en materia de comunicación, también creo que hay que poner los pies en el suelo y centrarse un poquito.

Pero es que no sé si os pasa lo mismo, pero se está hablando de todo menos fútbol. Estamos a un par de días de debutar en una Copa del Mundo y veo demasiada confianza para todo lo que nos jugamos. Desde la decisión con Gayà, totalmente injusta e incomprensible viendo los antecedentes con otros futbolistas como Busquets y el alcance real de las molestias; pasando por la convocatoria de un jugador como Baldé que, aunque con mucha proyección, todavía no ha debutado ni tiene experiencia en la selección que podrían tener otros; y acabando por los directos del seleccionador donde la anécdota prima sobre la información real. Todo me parece muy random. Estoy expectante. Esa creo que sería la palabra. Que Lucho -nombre que bien podría utilizar como streamer- es la estrella de este equipo es algo que todos conocíamos, pero no hasta el punto que ahora mismo estamos viviendo. Luis Enrique: "Me gusta ver jugar al Valencia de Gattuso" Más allá de las visualizaciones, donde ha conseguido una media de 127.000 espectadores con un pico de 152.000 -números realmente brutales-, creo que ninguno imaginábamos el tono de las charlas en las que está inmerso. Que si Amunike por aquí, Padrique por allá y earthing por acá. Cosas divertidas pero que no deben apartar el foco de lo que realmente nos jugamos: Un Mundial. Por eso, no me gustaría que eso se convirtiera en una distracción o en un espectáculo del momento, porque la tendencia cambia rápido y a los que estamos subidos con él al barco remando por nuestro país -a pesar de decisiones que no compartimos como la de Gayà-, no nos gustaría que esta Copa del Mundo se recordara por ‘la del Twitch de Luis Enrique’ en lugar de ‘la que ganamos con Luis Enrique’. Quiero pensar que no solo lo hace por deleite personal o aburrimiento; sino porque es un genio y hay una estrategia detrás en base a dos vertientes: quitar presión a la joven plantilla para asumirla él y, evidentemente, mejorar el engagement en una comunicación directa con el aficionado. Son dos cosas que creo que puede estar consiguiendo ahora que el balón todavía no ha echado a rodar, pero no quiero ni pensar como no empecemos como Dios manda o, incluso empezando bien, la cosa empiece a subir de nivel. Porque esto es fútbol y si la pelota no entra da igual lo bien que lo hagas fuera del terreno de juego. De esta manera, ya que le mola tanto el earthing, no estaría de más tener los pies en la Tierra -por si acaso-. Por ello… pase lo que pase ¿Seguirá haciendo directos? ¿Mantendrá vivo su Twitch e Instagram? ¿Contestará a todo lo que le preguntemos? Es algo que solo sabe Twitch Enrique.