Luis Enrique intentó justificar su decisión de dejar a Gayà sin Mundial y lo único que hizo fue echar más leña al fuego. Nadie se cree que tenga una lesión de 15 días. Ni la propia RFEF, que no descartaba al capitán contra Costa Rica. Solo estaba "complicado". Peor es la teoría de no esperar a los laterales zurdos. "Imagina que hago lo que quieren los de València, se lesiona Jordi y empezamos sin laterales izquierdos, ¿qué habrían dicho?". Pues si tan específica es esa posición (como la portería) que se hubiera llevado a tres laterales izquierdos. O que hubiera apostado por Marcos Alonso entre los cuatro centrales. O que cambie de banda a Azpilicueta con 122 partidos jugando ahí. Sus explicaciones son excusas. No son creíbles. Luis Enrique, los de València nos reímos por no llorar.