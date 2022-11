La selección tiene una oportunidad de oro

España tiene a una de sus rivales por el título delante y tiene la oportunidad de darle la estocada. No es un partido cualquiera. Ni tan siquiera una final para La Roja, con margen después de hacer los deberes en el primer partido y además con un 7-0 que en caso de empate te acerca bastante a los octavos. En definitiva, España, como equipo grande, no solo debe salir a pensar en lo que puede suceder ‘mañana’. En evitar al cuadro germano en el futuro (una final) y en confirmar además sus ideas y ambición. Porque el 7-0 despertó mucho la frase de «es que el rival es Costa Rica» pero ganar a Alemania ya acallaría a todos aquellos que no ven a España entre las mejores del torneo. Crecer desde la victoria es siempre más cómodo, Pedri, Gavi y compañía demostrarían que no son inferiores a los Kimmich, Musiala y Gundogan (entendiendo eso como un colectivo) y el conjunto dirigido por Lucho presentaría candidatura. Hay que jugarlo como una ‘final’.