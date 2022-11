Puntazo para soñar

Paso a paso, pero el sueño de volver a ganar el Mundial continúa vivito y coleando. A expensas de Japón, los octavos de final están prácticamente en el bolsillo. España sigue apuntando alto y el primer objetivo está ya al alcance de la mano. Como era de esperar, Alemania no fue Costa Rica ni por asomo, especialmente en el centro del campo. Pero contra un rival herido y de empaque, la selección de Luis Enrique mantuvo el mismo buen tono y las constantes vitales con las que asombró a propios y extraños en la primera jornada. Por mucho que después del gol de Morata la victoria se escapase en el tramo final, el buen juego y las sensaciones confirmaron a la Roja como una de las más firmes candidatas en este polémico Mundial de Catar. Una selección con hechuras y nervio que no especula. Tan avasalladora que mandó un balón al palo en el primer minuto. Tan bien trabajada que está en condiciones de aspirar a todo. Y tan ambiciosa que por no reservarse se llevó un susto de muerte cuando Sané casi marca en el 94’. El partido resultó intenso y espectacular, sobre todo en la segunda parte y en el último tramo. El empate sabe dulce y confirma que España no tiene techo. Y que Lucho streameará con ganas viendo como todos van a más, en especial jugadores como Dani Olmo, una de las sensaciones en ataque sin olvidar el papel de Rodri instalado en el eje de la zaga. La máquina está engrasada. Lista para ser la primera de grupo.

Sobornos España es sin ninguna duda la buena noticia deportiva de un Mundial en el que el ruido continúa estando en lo que no tiene que ver con el fútbol. La exclusiva revelada por El Periódico de España sobre la existencia de sobornos a cambio de votos favorables para la candidatura de Catar es la confirmación de un secreto a voces. La investigación en marcha desde Estados Unidos y todos los documentos que contiene la misma evidencian, además con nombres y apellidos, como las mordidas jugaron su papel. La balanza se decantó sobre la bocina por un torneo que ha partido por la mitad la temporada y en el que hay demasiadas cosas en entredicho.