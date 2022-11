Cero dudas con Gayà

Que Luis Enrique ha construido en muy poco tiempo una selección formidable, tan competitiva que está entre las grandes candidatas a ganar el Mundial, no ofrece discusión. Pero también está fuera de toda duda que ese mismo seleccionador ha cometido una enorme injusticia con Gayà. El capitán del Valencia CF se volvió a entrenar ayer a las órdenes de Gattuso después de unos necesarios días de desconexión. Y el club tuvo el buen ojo de difundir las imágenes en las que se le veía golpeando balón, igual que el propio jugador hizo con una foto en el gimnasio antes del partido ante Alemania. Cero dudas de que podría haber estado en condiciones de jugar. Lo saben en la Federación, conscientes del agravio y con Rubiales al quite para invitarlo a las semifinales. Dependerá ahora del jugador si acudir o no. Y también de que Rino le dé permiso para hacerlo. Lo elegante sería acudir, sin duda, y por si las moscas no cerrarse puertas. Pero la procesión va por dentro. Aunque Gayà le desea lo mejor a la Roja, como todos, su cabeza tiene que estar ahora solo en Mestalla.

Luz y taquígrafos El merecido homenaje a la campeona del mundo Ainhoa Alguacil como ejemplo del éxito del proyecto Valenta, gracias al que se han triplicado los equipos femeninos de fútbol base en la Comunitat, coincidió ayer con la información de la denuncia por parte de varios exdirectivos contra el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ante la Fiscalía Anticorrupción. La acusación contra Gomar por malversación, prevaricación y apropiación indebida, desmentida desde la FFCV con el argumento de una gestión «ejemplar», obliga al ente federativo a explicarlo todo con luz y taquígrafos. Ya no por el bien de nadie en particular sino por el del fútbol valenciano en general. Sobre todo teniendo en cuenta que Gomar fue reelegido el pasado junio como presidente hasta 2026 sin que existiera una candidatura alternativa, lo que se interpretó como que las cosas se estaban haciendo con ‘trellat’. Y también teniendo un proyecto entre manos tan ambicioso y estratégico como el de La Casa del Fútbol. Habrá que estar atentos.