España, un disfrute

Juega la selección y eso es todo un acontecimiento. Y un disfrute porque da gusto verla. España se mide a Japón con la clasificación para los octavos de final a punto. Un partido en el que saldrá a ganar aunque le sirva con el empate. Y una cita en la que Luis Enrique, absolutamente convencido de que el nivel no se resentiría con once cambios, hará rotaciones. Se viene una oportunidad para muchos internacionales que por ahora han pasado desapercibidos. Uno de ellos es el valencianista Hugo Guillamón, con bastantes opciones de tener minutos, ya sea de inicio o entrando desde el banquillo. Toda la familia está pendiente de su estreno mundialista. Una experiencia que, según apunta su padre, está disfrutando «como un animal». Lo mismo que le habría pasado a Gayà, que se entrenó en Paterna «con buenas sensaciones». Para lo del capitán ya no hay arreglo, pero su compañero seguro que tiene un recuerdo para él, igual que hizo Soler cuando le marcó su gol a Costa Rica.

Una piña Después de la exhibición del 7-0 y del buen partido contra Alemania, la selección tiene pie y medio en la siguiente ronda. La ilusión es máxima a su alrededor y, sabiendo cómo se las gasta el seleccionador, nadie puede pensar que la Roja saldrá a especular. Es el equipo que está marcando diferencias, el que más disfruta en el campo y el claro candidato al título. Es el momento de saborearlo. Como dice la familia Guillamón, España «es una piña» y «si nos tira alguien solo será Brasil». De Yunus a Cavani El futbolista más joven en jugar un Mundial con Estados Unidos está siendo la gran noticia para el Valencia en lo que va de torneo. Su crecimiento sigue siendo exponencial en lo físico, lo técnico y lo táctico. Así que ya habrá quién se esté frotando las manos por una perla que va a salir revalorizada de Catar. Caso contrario al de Yunus Musah, en cambio, es Cavani. Uruguay está contra las cuerdas y la presión pesa en veteranos como el Matador a los que se está señalando. Ojalá el post-Mundial no deje resaca ni ninguna secuela.