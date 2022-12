Te lo has buscado Luis Enrique

El Mundial se ha puesto tan interesante, que por fin ha levantado mi interés dormido. El fútbol ha cambiado tanto que ya no es aquello de jugar once contra once donde acaba ganando Alemania. Y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que Luis Enrique es de este mundo por mucho que vacilara en exceso. Goleada, empate y derrota con susto incluido ha sido el balance de la primera fase, donde la selección ha conseguido pasar a los octavos de final y llegar a la ruleta de las eliminatorias, donde el partido ante Marruecos del martes se antoja como un drama con introducción, nudo y desenlace.

Como quedan días para el partido y el resultado, la previa se va a hacer muy larga. Al seleccionador lo están despellejando vivo desde el lobby madridista por ser muy atrevido. Primero por dejar casi sin representación al equipo imperial, y luego por no plegarse a sus órdenes. Aunque todo el mundo piense que lo más grave es lo primero, se equivocan. La meseta mediática no perdona la autonomía, y si además pones en juego sus intereses, muchos y variados, con eso del streaming, tienes todas las papeletas para que te esperen a la primera derrota. Como así ha sido. Luis Enrique tiene sus manías, como todos los entrenadores, y el 7-0 inicial le dio credenciales para hacer lo que le viniera en gana. Contra los germanos hizo un buen planteamiento, pero se vino arriba con los cambios en Japón. Se supone, aunque puede pasar cualquier cosa, que ante Marruecos recuperará el sentido común. El pase a octavos de Japón, Marruecos, Australia y Senegal ha sorprendido porque no son potencias futbolísticas, pero es todo un indicador de cambio de balanza hacia selecciones africanas y asiáticas, con jugadores con mucha formación -algunos en equipos europeos-, y disciplina. Esas selecciones todavía entienden que el fútbol sigue siendo un espíritu de equipo donde el colectivo está por encima de las individualidades. Esa será la clave de este extraño Mundial de Catar donde por primera vez puede colarse un finalista inesperado. Sobre el Valencia, solo un apunte. El club ha sacado los pases de media temporada con una nueva gestión deficiente. La falta de transparencia de Meriton continúa, porque no sabemos la cifra exacta de abonados, y encima será imposible preguntar en la próxima junta de accionistas, porque al valencianismo ya no le queda ni el derecho al pataleo. Tampoco sabremos si realmente Peter Lim está ofreciendo el club por medio mundo, o se trata de una jugada de póquer y sigue jugando de farol. Es lo que hay.