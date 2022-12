Una lluvia de balas

Era de cajón que a Luis Enrique lo iban a estar esperando con las escopetas cargadas. Así que no sorprende que tras el ridículo contra Japón las balas no hayan parado de silbar sobre su cabeza. Y eso que hay que dar las gracias a que el fútbol haya dejado de un deporte en el que jugaban once contra once y siempre ganaba Alemania. Al seleccionador, independiente para lo bueno y como con Gayà también para lo malo, se le fue la mano con los cambios. El colapso fue total. Un trastear con la pelota para nada. El martes en los octavos será misión suya que la selección se levante contra Marruecos. Lucho tendrá que tocar teclas y que unos cuantos pasen también por el diván. Y es que la Roja se arriesga a echar por la borda lo que había conseguido en muy poco tiempo. El crédito del 7-0 se ha evaporado, sin Twitch que lo arregle. La única salida será un partido que recuerde al del estreno y no al que se suponía enterrado en suelo ruso. Tres jornadas, tres Españas.

Plan deportivo Bendita encrucijada la que tiene el Valencia en el lateral izquierdo con Gayà, Lato y Jesús Vázquez. Un problema en el que siempre será mejor sumar que restar. Con el capitán recién blindado y fijo indiscutible, el futuro tiene que pasar por una renovación para Lato, que para algo está en el mejor momento de su carrera deportiva y debería firmar por tanto no de cualquier forma sino en condiciones. Y también en un plan de carrera para Jesús, que demostró en el amistoso con el Leeds que está hambriento de minutos. Ninguna de las dos cosas es sencilla pero ambas toca hacerlas. Deportiva y económicamente es lo que hay. El mercado de invierno está a la vuelta. Adiós Se marcha Uruguay del Mundial por la puerta de atrás y vuelve Cavani al Valencia. Tres partidos y solo uno de titular ha durado la aventura del Matador, cuya llegada y despegue en Mestalla ha estado siempre estrechamente ligada a su presencia en el torneo de Catar. Sin selección de por medio, ahora queda algo más de media temporada para calibrar tanto su estado físico como el anímico. Papeleta para Gattuso. Y momento de cruzar los dedos. Va a ser ahora cuando haya que examinarlo por el rendimiento antes que por la expectativa.