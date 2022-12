Susto Mundial

Han pasado ya unos cuantos días y aún no se me ha quitado el susto de encima. Podrán contarnos lo que quieran, pero aún se me atragantan los minutos que España estuvo eliminada del Mundial de Qatar después de una carambola que creíamos imposible instantes antes de que comenzara el partido. Y es que lo de Japón -más allá del resultado y el polémico gol- deja muchas dudas sobre un grupo en el que seguimos confiando pero no a cualquier precio.

Soy muy de Luis Enrique, me gusta cómo entiende el fútbol y la identidad que le está dando a este grupo, pero también hay carencias notables que, partido a partido, se hacen más evidentes. Este equipo sigue batiendo récords de pases y posesión, ya que superando en tramos el 80% se confirmó como el equipo que más quiere, tiene y mueve el balón. Pero lo hace, en muchas ocasiones, de una manera estéril. En situaciones poco peligrosas para el equipo rival y alejadas de la zona de definición. Alemania marcó el camino de cómo jugarle a España y Japón terminó por confirmarlo añadiendo nuevas opciones con menos recursos. Asfixia al carril central, defensa férrea con mucho repliegue renunciando a la posesión y aprovechar despistes o posibles contragolpes. A eso Marruecos puede hacernos mucho daño teniendo en cuenta su potencial por las bandas con jugadores como Achraf Hakimi o Mazroui, quienes pueden sacar partido de la debilidad lateral que posee España con la posible baja de Azpilicueta o las dudas que generan Balde y Carvajal. Además, a esa calidad del equipo marroquí en bandas, hay que sumarle talento en zona de tres cuartos para arriba como el de Ziyech, Boufal o En-Nesyri como referencia. No va a ser un partido fácil. Sobre todo teniendo en cuenta que España atrás tiene problemas para defender ciertas acciones como centros laterales o jugadas a balón parado, donde los norteafricanos se hacen fuertes por momentos. De esta manera tampoco entiendo la necesidad imperiosa de que el portero siga intentando jugar siempre desde atrás como si de un mediocentro se tratara. La semana pasada ya comentamos la peligrosidad que ello conllevaba y se confirmó con varios errores ante la presión nipona siendo uno de ellos el inicio de una jugada de gol en contra. Viendo los partidos de ayer, sobre todo el de Francia, queda constancia de que a España le hace falta más potencia goleadora arriba. Más pólvora para que haya una buena mascletà. Está bien tener alternativas polivalentes, pero depender solo de Morata me genera incertidumbre. El estilo debe ser más negociable de lo que se estipula en el DNI de esta Selección. A grandes males, grandes remedios. Sigo creyendo -o queriendo creer- que lo de Japón fue un tropiezo del que nos vamos a levantar, que Luis Enrique tiene un plan y que vamos a pelear por ganar este Mundial hasta la final. Pero la realidad nos transporta a un escenario donde España ha ido perdiendo enteros como favorita y, aunque mantiene intactas sus opciones, ya no nos quita nadie del cuerpo el susto Mundial del otro día.