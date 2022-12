Sin margen de error

La selección española de Luis Enrique se la juega, hoy, en el Mundial de Catar. Los octavos de final recogen el testigo de una Fase de Grupos que, para España, se cerró de la peor forma posible. La inexplicable derrota ante Japón, en la tercera jornada de la cita mundialista, destapó las carencias de una selección joven y ambiciosa que no estuvo a la altura. Alemania nos salvó in extremis. A partir de ahora, en cambio, ya no hay tabla de salvación. No hay margen para el error. Porque los errores se pagan con un billete de vuelta a casa. No valen, por tanto, los experimentos suicidas ante una selección de Marruecos que, de momento, no conoce la derrota. El equipo africano no es la endeble Costa Rica del partido inicial. Los «Leones del Atlas» son una grata sorpresa para el fútbol mundial. Como Japón. Y quieren seguir haciendo historia. Ahora bien, sin subestimar a nadie, a España no se le puede escapar la victoria. El seleccionador nacional, Luis Enrique, tendrá que levantar la moral de una tropa tocada tras la debacle asiática. El técnico asturiano, convertido en el blanco de todas las iras, ha sido protagonista, esta semana, en la decimosegunda edición de A Balón Parado en Levante TV, un programa que, en esta ocasión, contó con la participación de los redactores de Superdeporte y Levante-EMV, Vicent Chilet, Pau Pardo y Pablo Martínez.

La encuesta de la semana también apuntó en esa dirección. ¿Luis Enrique debería continuar al frente de la selección española, en caso de caer eliminada ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Catar?. La mayor parte de los telespectadores de Levante TV, el 58,3% frente al 41,7% restante, apostó por la continuidad del entrenador asturiano. Unanimidad, también, entre los contertulios de A Balón Parado. «Me decantaría por la continuidad de Luis Enrique, porque el proyecto no se cierra con el resultado del Mundial. Esta selección tiene un buen presente y le auguro un mejor futuro», comentó Vicent Chilet. En la misma línea se manifestó Pau Pardo: «Creo que, en el mercado, no hay mejor entrenador que Luis Enrique para la selección española». También defendió el mismo punto de vista Pablo Martínez, pero con matices: «No es lo mismo una derrota ajustada, que perder con contundencia, pero este es un proyecto a largo plazo, con jugadores muy jóvenes, que podrían alcanzar la plenitud en el próximo Mundial». También fue tema de tertulia la selección de Marruecos, rival de España en la eliminatoria de octavos de final: «Es un partido durísimo, porque Marruecos tiene un nivel competitivo brutal -comentó Vicent Chilet. Concede muy poco y actúa como un bloque muy unido. Solo ha encajado un gol. España tiene que imponer su mayor experiencia y calidad». Para Pau Pardo, la derrota contra Japón no debería pasar factura a España en el partido de octavos: «Creo que España es favorita, a pesar de que Marruecos está haciendo mejor mundial. El equipo español no debe dejarse asustar, porque los rivales que podrían llegar a partir de cuartos serán muy superiores». Pablo Martínez, por su parte, manifestó: «Marruecos ha hecho una fase de grupos espectacular. Tenía, en su grupo, a la segunda y a la tercera del último mundial y ha conseguido quedar primera. Es un equipo duro, que sabe defenderse muy bien». Ahora bien, aunque nadie lo contempla, la eliminación de España en octavos sería un fracaso: «Un fracaso rotundo, sinceramente -matizó Pau Pardo. Una selección como España no puede presentarse en una cita mundialista y ganar solo un partido de cuatro». Vicent Chilet también apuntó en el mismo sentido: «la eliminación dejaría un sabor muy amargo. Si no fracaso, tendríamos que buscar una palabra bastante parecida». LEVANTE UD La buena racha granota también fue objeto de tertulia. Y es que tras el triunfo, 1-0 contra el Málaga, el ascenso directo está a tres puntos: «El equipo volvió a la senda de la victoria. No fue el mejor de los partidos, pero aquí, lo importante es sumar. Triunfo importante para coger confianza», sentenció Pablo Martínez. El club de Orriols recibirá, el próximo jueves, a la Ponferradina, en otro partido propicio para acercarse a las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. El encuentro, a las 18:30h, en el Ciutat de Valencia.