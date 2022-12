Luis Enrique no fue Luis Enrique

Decía Mariano Rajoy durante el Mundial que Japón es Japón, Arabia Saudi es Arabia Saudí y Alemania es Alemania. Copiando al expresidente diré sin embargo que Luis Enrique no ha sido en este Mundial Luis Enrique. El técnico había mejorado a la selección y a sus jugadores. Con él Busquets, hasta la fecha, hasta parecía más rápido.

Ayer España fue previsible, tanto como ante Japón. Fue todo lo que no fue en la pasada Eurocopa donde sí había mucho toque pero no entre centrales. El partido de ayer se acercó más a lo de 2018 que a cualquier otro encuentro de la era Luis Enrique previo a Catar. Cero desmarques de ruptura a la espalda... o solo uno.

El de Asensio que casi acaba en gol. Y es que esa debía ser la línea a seguir ante un combinado tan encerrado y preparado para salir a la contra. Marruecos fue todo lo que Regragui, seleccionador del conjunto africano, quiso que fuera. Y no fue nada de lo que el técnico español quiso. Pases entre centrales y no entre interiores o extremos. Laterales con poca presencia efectiva en campo rival y un falso 9, Asensio, que no fue nada de lo que necesitó el conjunto nacional.

¿Y ahora qué?

El modelo de juego no está mal, pero hay que darle una vuelta. No pasa nada por ser protagonista, pero sí por tener únicamente como idea pasarse el balón hasta que el rival falle. Porque Luis Enrique, que dijo preferir ser valiente, vio a sus jugadores arriesgando cero pases y no me creo que el objetivo fuera ‘cansar’ al rival.

Porque Marruecos ya había demostrado ser una selección fiel a su técnico en la fase de grupos. Si ‘Lucho’ se marcha hay que intentar imaginar un futuro con algo más que dar 1.000 pases. Tocaría buscar el qué se quiere hacer con le balón.