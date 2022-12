El momento de renovar ideas

La Selección Española vive tiempos de cambio. Lo será de caras, con la llegada de Luis De La Fuente al cargo, pero quizás es el momento que también lo sea de ideas. La Roja vivió con el juego de posición el periplo más glorioso de su historia llevado en volandas por los mejores centrocampistas del mundo, pero ahora ni tiene a esos futbolistas -de los que salen pocos y cada muchas generaciones- ni el fútbol demanda lo mismo.

El dominio hasta el exceso de la pelota está pasado de moda mientras la verticalidad, el dinamismo y el ritmo se abren camino. España debe forjar una nueva personalidad y no estoy queriendo decir que se deba alejar de la pelota, pero sí debe ser más transigente a otros contextos y a competir de otras maneras. Sin ‘superestrellas’ como Messi, Neymar o Mbappé, lo normal es que se siga ahogando contra equipos muy bien trabajados atrás si insiste en tratar el estilo de toque como lo más importante, cuando realmente la manera de jugar debe ser un medio, pero el fin no puede ser otra cosa que no sea conseguir la victoria.

Gana el que mejor compite

Este viernes Croacia tumbó a Brasil con una exhibición defensiva y sabiendo como jugar sus cartas. Los supremacistas de la posesión, que solo aceptan ganar amasando grandes porcentajes de balón, dirán que los croatas juegan «peor» que los españoles, pero la realidad es que compiten mucho mejor.

Y el fútbol no va de agradar, sino de competir y de ganar. De cara a este nuevo ciclo espero a una España por supuesto protagonista, pero también más rica en perfiles y dominadora de más registros y tipos de partido, capaz de ganar encuentros con los cambios y no que los que salgan lo hagan para hacer ‘más de lo mismo’ porque no hay mucho más que un ‘Plan A’. Tiempo de autocrítica, adaptación y progreso.