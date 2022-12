Ara m’he tornat a il·lusionar

El Mundial s’ha acabat per a Espanya. El Marroc va deixar fora als de Luis Enrique i jo ja torne a centrar-me en el València CF. Soc el típic que embogeix amb un esdeveniment futbolístic d’este calibre. Només existeix la Copa del Món, ja que habitualment està tot dit en l’àmbit de clubs. S’acaba la Lliga, les competicions europees i és el torn de les seleccions. Qatar 2022 ha obert un nou prisma en el calendari. Aturar una temporada i embotir entre mitges un espectacle tan seductor. És estrany, però provoca que no deixes d’estar pendent del teu club.

La pretemporada d’hivern també ajuda. Et trasllada al mes de juliol, encara que la temperatura abaixa considerablement. Em referisc més a sensacions. Primer partit contra un equip menut, el Leeds sub-21. Golejada. Com si fora el debut a l’estiu. Els ànims pugen. Penses en Jesús Vázquez, que tan de moda està en el mercat. No es pot escapar. No es pot regalar. Tres assistències que albiren un lateral que ha de cobrir l’esquena de Gayà. Hat-trick de Marcos André, gol d’Hugo Duro i Castillejo connectat. Descobreixes canterans i Fran Pérez comença a convéncer. Ens podem il·lusionar? Mires la classificació que ja ni recordaves. El València CF a quatre punts d’Europa. Bo, només és un amistós. No cal vindre’s-en amunt.

Segon duel. Victòria amb el Clermont. El rival eleva l’entitat i, excepte tres minuts fatídics, deixen un 4-2 que m’incita a somiar. Sé que és un pensament recurrent, però, perquè no? Gattuso ha tingut quasi totes les peces disponibles per a impregnar la seua tàctica al llarg d’este aturament lliguer. Estic desitjant veure el següent partit amb el Nottingham Forest. Tornar a Mestalla. Viure eixe ambient encisador que tant trobe a faltar.

Hem estat afortunats. Tinc un pensament egoista amb este Mundial. Tots els valencianistes que participaven o anaven a participar, estan a casa. Res millor per a l’equip, perquè en meitat d’una temporada, el València CF és el primer. Totes les peces a punt per a celebrar el millor Cap d’Any a Vila-real. Tres punts amb els quals passaries als groguets en el tauler. Ja m’he tornat a il·lusionar, com l’Argentina d’Ayala i Aimar.

Dues llegendes que representen als rats penats des de la banca del combinat albí-i-celeste. Una bandera indirecta per la qual seguir enganxat al Mundial, sense deixar de costat el que és important. Cal no oblidar la connexió del València amb el país argentí. Jugadors que són mites. Entrenadors que són història. Quaranta-quatre que han vestit la casaca valencianista. Set que han dirigit des de la gespa del temple. La nació estrangera amb més vinculació. Enfoquen a Kempes amb un somriure de galta a galta. Has de sumar-te a la causa d’una de les majors figures blanc-i-negres. Veig la passió argentina a les grades de Qatar i em transporta a Mestalla. Un planter amb una pressió estratosfèrica i alhora marxa en l’aire gràcies als seus aficionats. Argentina somia en la tercera estrela. En recuperar la glòria perduda. No ens diferenciem tant. Definitivament, el Mundial m’ha embogit i només faig que cantar: Ara m’he tornat a il·lusionar. Vull competir per Europa i veure al València CF triomfar.