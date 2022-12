Me resisto a pensar que las manifestaciones y las juntas no sirven para nada. Hoy debería ser un día importante para el club. Meriton va a aplicar el rodillo de la mayoría accionarial. De eso no cabe duda, pero tiene la obligación de informar. Algo que nunca hace. Por ejemplo, con la operación acordeón para la reducción de capital y ampliación posterior. No hay información suficiente al socio, nadie ha explicado porque es bueno para el accionista y el aficionado necesita saberlo. No es justo que vaya con los ojos vendados siempre a la junta. Hay un dato brutal. Los accionistas del Valencia van a la junta con menos información que los accionistas de cualquier otra sociedad. Las juntas del Valencia son peligrosamente opacas y eso no se puede consentir. El año pasado no hubo traslado de información alguna. Solo una respuesta ambigua a las preguntas que allí se hicieron. Hablen. Expliquen. No quieran maquillarlo todo luego con una rueda de prensa. Basta ya de falta de transparencia.