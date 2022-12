Más allá del rodillo

Otra Junta de accionistas sin casi accionistas. Pura rutina para pasar el rodillo. Y más difícil todavía para la resistencia. En especial la de Libertad, a 5.786 títulos por cabeza para sus seis representantes. En 2021 fueron tres horas y media de toma y daca con el entonces presidente, que habló de retomar las obras del estadio en septiembre. Sin avances y a la espera de un convenio que sustituya a la caducada ATE, hoy no será Murthy sino Layhoon quien tendrá que pronunciarse. Son muchas las preguntas sobre la gestión de Meriton que se le formularán en la Junta. Y muchas también a las que tendrá que hacer frente en la rueda de prensa posterior junto a Solís e Ibáñez. ¿Qué plan hay con el Nuevo Mestalla en estos momentos de incertidumbre después de la caducidad de la ATE? ¿Qué pasa con los intereses que se liquidan por un préstamo como el de CVC que no se está gastando? ¿Cuál es el futuro deportivo y económico que se viene? ¿Por qué cada vez son más las informaciones que apuntan a fondos de inversión interesados en la deuda? Cuestiones a las que no solamente hay que contestar sino hacerlo con la verdad por delante. Porque a estas alturas, dejando al margen toda la ingeniería financiera de la operación acordeón y la capitalización de la deuda, lo que quiere el valencianismo es saber lo que está pasando.

Partidazo El Levante pone a prueba su impresionante racha de resultados contra uno de sus grandes rivales por el ascenso. Una prueba de fuego para calibrar la firmeza de los de Calleja, que sin romper a jugar han sido capaces de sumar durante once jornadas seguidas. Y un partido cargado de morbo por los entrenadores con vidas prácticamente cruzadas que se miden en los banquillos. Dos de las potencias de Segunda División frente a frente en una cita que no tiene nada de definitiva pero en la que un resultado positivo en clave granota sería un golpe encima de la mesa. A una semana de la Junta en la que Quico presentará los peores números de su mandato, la calma social depende en buena medida de que el rumbo deportivo se mantenga. Hay que ascender como sea.