Tocar por tocar

Vale, sí, ha pasado ya una semana de lo de Marruecos y lo que debería hacer es pasar página (nunca mejor dicho) pero la realidad es que me es imposible viendo la que se avecina en la Selección Española. Hoy presentan a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador español en un día en el que Luis Enrique contraprograma con Ibai Llanos su despedida.

¿Nadie se acuerda de lo que ocurrió con Iñaki Sáez? Era el técnico más laureado en categorías inferiores (con un Mundial sub-20 incluso), batiendo récords y promocionando a algunos de los jugadores más importantes de La Roja entre los años 96 y 2002. Bueno, pues no fue suficiente para un rotundo fracaso en la Euro de 2004. Fue un excelente formador, pero se hundió como entrenador de la absoluta hasta el punto que cuando finalizó su breve paso por el primer equipo, regresó a la sub 21 desde el 2004 hasta el año 2008 cuando se retiró.

No dudo de las condiciones que pueda tener Luis de la Fuente, pues aquellos que le conocen dicen que las tiene, pero no sé si es el técnico que necesita hoy en día España. Tiene un estilo continuista, es de la casa y conoce a muchos de los jóvenes futbolistas del combinado nacional. Tres cualidades que serían buenas si lo del Mundial de Qatar hubiera salido medianamente bien y Lucho se fuera por otros motivos que sean los ya evidentes. Pero no es el caso. Si se quiere iniciar un nuevo proyecto tal y como especifica el comunicado de la RFEF, lo suyo sería romper con -casi- todo. No solo sustituir a Molina por Luque y a Luis Enrique por De la Fuente quedando todo en casa.

Por ello creo que la opción de Luis de la Fuente -a priori- no va a aportar ese cambio drástico que buscábamos con un estilo más agresivo y menos combinativo. El fútbol está evolucionando, cambiando y adaptándose a las nuevas exigencias y aquello de tocar, tocar y tocar hasta que el cuerpo aguante ya no sirve. Solo espero que el nuevo seleccionador intente dar un paso más y ofrezca algo diferente de lo que pudimos comprobar en una gran cita como fue la de los Juegos Olímpicos de Tokyo, donde al equipo le costaba mucho también finalizar y, salvo que evolucione su estilo con lo últimamente acontecido, va a ser similar. Y hay que remarcar que en unos meses tiene la difícil cita de la Final Four de la UEFA Nations League.

Por otra parte, también hay que remarcar que llevar el vestuario de una sub-21 no es lo mismo que el de la absoluta. Hay otros intereses, otro perfil de futbolista más maduro y una gestión mucho más complicada de la plantilla. Lo hemos comprobado casi a diario cuando le dan la alternativa a un entrenador del filial que o impone respeto y liderazgo a las primeras de cambio, o los más veteranos acaban condicionando su paso por el equipo. Ojalá no sea ese el caso de Luis de la Fuente, pero me temo que va a ser tremendamente difícil. Sobre todo por la falta de experiencia en la elite que tiene el riojano con vestuarios importantes.

Eso sin contar la presión de una prensa que ahora tiene de cara, pero que se le puede girar en cualquier momento en base a convocatorias, resultados o ruedas de prensa.

Así que mucha suerte a Luis de la Fuente, pues su suerte será la de todos los españoles, pero el reto es casi tan grande como la responsabilidad de los máximos dirigentes al nombrarle. Porque tocar por tocar, no. Ya que lo haces -sea al nivel que sea- que tenga algún sentido.