La Dama de Hierro

El Valencia se reúne este mediodía con el Ayuntamiento después de que Layhoon aprovechase la Junta de accionistas para tirar de artillería pesada y bombardear el terreno. Lejos del talante conciliador que se le presuponía, la presidenta sacó su puño de hierro y poco menos que le declaró la guerra a las instituciones. En especial al susodicho Consistorio. No era la primera vez que se despachaba en su contra, si bien nunca lo había hecho con tanta virulencia. Tampoco con una batería de preguntas capciosas o la acusación directa de «no estar implicado realmente con la ciudad». Aunque ni siquiera la mencionó, la respuesta de Sandra Gómez, responsable de urbanismo, no se hará de rogar. La ausencia de avances se conocía desde hace tiempo y a plazo corto parece claro que no es el camino para que vaya a haberlos. Y es que el apretón por el estadio fue el gran titular de una jornada que dejó muchos. Pero con el poso de ser todos más de lo mismo. La resistencia hizo su trabajo en una cita en petit comité en la que se escenificó el debut de Kiat, algo así como el nuevo «yo soy Peter Lim». Por lo demás, muy poca autocrítica y más dudas razonables sobre el futuro en todas las parcelas. En la económica, Ibáñez admitió que los bancos tradicionales han cerrado el grifo. Y con la operación urbanística como salvación a todos los males, la solución a plazo corto pasa por otro préstamo de Meriton, esta vez de 35 millones, además de por la existencia de un inversor interesado en la explotación comercial del nuevo estadio. El gesto de cara a la afición volvió a quedarse corto, sobre todo por la oportunidad perdida de que los accionistas de a pie estuviesen en una sala a la que apenas pudieron acceder once. Y en lo que respecta al plano deportivo, preocupación máxima una vez más. «No estoy de acuerdo en que una plantilla de bajo coste no pueda conseguir resultados», dijo Layhoon. No hubo más argumentación que esa y la coletilla, a pregunta del periodista de SUPER Pau Pardo, de que «no hablamos de un margen de cinco años para llegar a la Champions». Demasiado referirse al pasado, incluso al ajusticiado Murthy y sus audios. Y poca claridad sobre el futuro.