La misma estrategia de todos los años

La Junta General de Accionistas del Valencia CF, la «junta de la vegüenza», como la calificó el presidente de la Libertad VCF, José Pérez, marcó el inicio de la decimotercera entrega de A Balón Parado en Levante TV. La cita, vetada a los medios de comunicación y a la que solo pudo asistir un pequeño grupo de accionistas, sirvió para abrir una tertulia en la que, en esta ocasión, participaron los redactores de Superdeporte, Rafa Jarque y Rafa Esteve.

Para el primero, para Rafa Jarque, el Consejo de Administración del Valencia CF volvió a echar balones fuera: «Ha utilizado, en la Junta, la misma estrategia que el año pasado. Culpa a la directiva anterior, y a la pandemia, por las pérdidas; y al Ayuntamiento de Valencia, por la paralización de las obras del nuevo estadio».

Rafa Esteve, por su parte, criticó el hecho de que, cada año, aumenta el número de acciones necesarias para acceder a la asamblea. En esta ocasión, casi 6.000. «Me parece bastante sorprendente y bastante llamativo que el requisito para asistir a una Junta de Accionistas sea una cifra tan elevada de acciones. Eso da a entender que el Valencia actual no está diseñado para sus aficionados, que, al final, son el motor del equipo».

La encuesta de la semana de A Balón Parado también puso en entredicho la gestión de Peter Lim y sus adláteres. Para el 55,6% de los participantes, lo que más preocupa es el proyecto deportivo de este Consejo de Administración; para el 33,3%, la situación económica del club; y para el 11,1% restante, el nuevo estadio. «Las tres opciones van cogidas de la mano -comentó Jarque. Si la situación económica es mala, eso repercute en el proyecto deportivo y, también, en un estadio que no se termina. En consecuencia, entras en una espiral de la que es muy complicado salir». En la misma línea se manifestó Esteve: «Creo que la situación económica es el eje sobre el que gira un proyecto deportivo. Sin una economía sostenible no hay un proyecto deportivo; y sin un proyecto deportivo no llegan los ingresos».

El relevo en el banquillo de la selección española absoluta de fútbol también marcó, esta semana, la decimotercera entrega de A Balón Parado en Levante TV. El rotundo fracaso de España en el Mundial de Catar, tras quedar eliminada por Marruecos en los penaltis de los octavos de final, precipitó la caída de Luis Enrique. Dos días después de la debacle española, y escudado en el informe de una dirección deportiva, dirigida por el valenciano José Francisco Molina, que dejará el cargo en enero de 2023, el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luís Manuel Rubiales, no dudó en señalar al técnico asturiano como principal responsable del desastre español. Su lugar lo ocupa, oficialmente, desde ayer, Luis De la Fuente, un seleccionador que conoce la casa y que ya ha tenido a sus órdenes a 14 de los 26 futbolistas que estuvieron en la cita mundialista de Catar. Como ya apuntó el periódico Superdeporte, el pasado domingo, el nuevo técnico español confía, completamente, en los valencianistas Hugo Guillamón y José Luís Gayá, defenestrado por Luís Enrique, días antes del Mundial, debido a un leve esguince de tobillo. «Me sorprende la elección de Luis de la Fuente, pero no me parece mal. Al final es la línea continuísta. Pocos como él conocen el panorama futbolístico español. Me parece una opción con bastante sentido. Además, cuenta con Gayá y con Guillamón», apuntó Rafa Jarque. También opinó en el mismo sentido Rafa Esteve, pero con matices: «Tenía la sensación de que Marcelino iba a ser el elegido. De todos modos, la de Luís de la Fuente me parece una buena decisión, porque da continuidad a un proyecto de futuro. Tengo la duda de si será un entrenador estilo Luís Enrique, que tendrá sus futbolistas o su modelo de juego, o si será un entrenador de méritos», comentó.

En cualquier caso, de lo que no cabe ninguna duda es que Luis de la Fuente será el encargado de guiar a la selección española hacia la Eurocopa de Alemania de 2024. Su debut, en marzo. Su primera toma de contacto, ante las selecciones de Noruega y Escocia.